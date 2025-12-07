Barcelona SC tuvo que sudar el doble para empatar 1-1 con Universidad Católica en la octava fecha del hexagonal uno del campeonato ecuatoriano, con lo que volvió a decepcionar a su sufrida hinchada en el año de su centenario.

El partido entre Barcelona SC y Universidad Católica se jugó la tarde de este domingo 7 de diciembre de 2025 en el Estadio Monumental. Joaquín Valiente anotó para los locales. Byron Palacios empató para la visita luego de un horror defensivo de Bryan Carabalí.

Barcelona SC se hunde en el año de su centenario

Barcelona SC se hunde fecha a fecha en el campeonato nacional y una vez más no aprovechó la derrota de Liga de Quito ante Orense en Machala por 2-1 el día previo, con lo que dejó pasar la oportunidad de recuperar el segundo puesto.

Además, tampoco pudo asegurar su clasificación directa para la Copa Libertadores del siguiente año, por lo que tendrá que esperar las dos jornadas finales para, en algo, salvar el año de su centenario.

Los amarillos se estancaron en el tercer lugar de la tabla de posiciones del hexagonal uno con 64 puntos. Tienen uno menos que Liga de Quito, segundo con 65, y 11 menos que Independiente del Valle, el campeón con 75 unidades a falta de tres fechas para el cierre del año.

Numéricamente, la campaña de los guayaquileños se divide en 18 victorias, 10 empates y 10 derrotas.

El año para el plantel dirigido por el español Ismael Rescalvo continúa de local en el Monumental ante Orense y lo cerrará frente a Independiente del Valle en su estadio ubicado en Chillo Jijón.

Gol de Joaquín Valiente

Apareció don Joaquín 🎩



Centro a ras de piso de Joao Rojas y Valiente alcanzó a desviarla para el 1-0 de @BarcelonaSC en el Monumental. #LigaEcuabet conectada x #Xtrim 🤳 pic.twitter.com/koiJFcYe8V — Zapping Ecuador (@zapping_ecu) December 7, 2025

Gol de Byron Palacios

Tremendo error!!!!! 🤯



Carabalí intentó despejar y se la dejó al Tigre Palacios, quien alcanzó a rematar para el 1-1 de @UCatolicaEC.#LigaEcuabet conectada x #Xtrim 🤳 pic.twitter.com/6npH3o76OL — Zapping Ecuador (@zapping_ecu) December 7, 2025

