Barcelona SC está a cuatro partidos de cerrar un nefasto año de su centenario. En medio de este desolador panorama empiezan los preparativos para la Noche Amarilla 2026 como primer evento destacado.

La Noche Amarilla se celebra anualmente desde 1994. En el camino ha habido cambios como su escenificación en Quito (4) y en los Estados Unidos (2). Para este último país, el conjunto amarillo estaría analizando cambiarla de sede.

Barcelona SC y su rimbombante Noche Amarilla

La Noche Amarilla empezó como un acto de presentación de sus jugadores sin un partido de fútbol como parte de la programación. En 1994 y 1995 se efectuó en un hotel de Guayaquil y en el Teatro Centro de Arte, respectivamente.

Para 1996, Barcelona SC invitó a Grêmio, vigente campeón de la Copa Libertadores, como el primer equipo al que enfrentó en la Noche Amarilla en el Monumental. Los brasileños ganaron 0-1 con un tanto de cabeza de Emerson.

En esa jornada, los guayaquileños presentaron al recordado camerunés Cyril Makanaky junto al colombiano Albeiro Usuriaga como sus flamantes incorporaciones. Se unieron a un plantel en el que destacaban los nacionales Julio César Rosero, José Gavica y Jimmy Montanero.

Luego fueron invitados Independiente Medellín, Olimpia, América de Cali, Once Caldas, Independiente Santa Fe, Millonarios, Deportes Tolima, Deportivo Cali, Universidad César Vallejo, Cúcuta Deportivo, Universidad de San Martín, Juan Aurich, Sport Boys y Alianza Lima.

En cuanto a equipos nacionales, desfilaron por la Noche Amarilla Emelec, Mushuc Runa, Guayaquil City, 9 de Octubre, Delfín, El Nacional y la Selección de Ecuador.

En 2007, 2016 y 2025 también se jugó en Quito, con la presencia del campeón mundial con Francia en 1998, David Trezeguet, como invitado especial.

En 2024 hubo la salvedad de que solo se disputó en la capital de Ecuador, pero sin la presencia de una estrella invitada, tal como había sido la tradición instaurada en 2016.

La Noche Amarilla en Estados Unidos

En 2024 (6 de febrero) y 2025 (25 de enero), la presentación del plantel de BSC se mudó a los Estados Unidos al Hinchliffe Stadium de Nueva Jersey.

En ambas ocasiones, las bajas temperaturas de esa época del año en los Estados Unidos fueron parte del paisaje que acompañó las victorias 3-1 y 2-0 frente a Unisamba y Osner’s, respectivamente.

Ese factor sería decisivo a la hora de cambiar de ciudad para 2026. El Canal del Fútbol adelantó que el evento abandonaría Nueva Jersey para llegar a La Florida, sin precisar qué ciudad de ese estado sería la elegida.

Las temperaturas en Nueva Jersey en enero y febrero del año venidero, según el sitio Clima Data, oscilarán entre -1.2 °C y 3.4 °C, mientras que en La Florida variarán entre 12.5 °C y 17.5 °C.