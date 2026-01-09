El miércoles 7 de enero de 2026, Barcelona SC empezó formalmente la pretemporada de este año en las instalaciones del Estadio Monumental con los chequeos médicos de traumatología, odontología, cardiología y antropometría.

Jean Carlos Montaño, Bruno Caicedo, Jhonnier Chalá, Álex Rangel y Jandry Gómez fueron algunos de los jugadores que se presentaron en la concentración de Barcelona SC para dar inicio a los trabajos previos a la competencia oficial.

Barcelona SC experimenta primeros cambios

Una de las primeras novedades de Barcelona SC en este año fue la no continuidad del entrenador español Ismael Rescalvo, cerrando un ciclo de un semestre en el que no alcanzó los resultados para pelear por el título del campeonato ecuatoriano.

El europeo alcanzó un rendimiento del 48,6% con apenas nueve victorias, ocho empates y siete derrotas.

El nombre de César Farías es el que parte con ventaja para ser su reemplazante. El venezolano tuvo un paso exitoso en Aucas, con el que quedó campeón del campeonato ecuatoriano en 2022 en una final que le ganó al propio BSC.

El movimiento en el plantel de jugadores también ha estado activo en los primeros días con salidas.

El mediocampista Gabriel Cortez dejó la disciplina amarilla para continuar su carrera en Libertad de Loja, con el que jugará la fase previa de la Copa Sudamericana.

El ‘Loco‘, en sus dos etapas con los guayaquileños, disputó 109 partidos, anotó 27 goles, dio 12 asistencias, recibió 18 tarjetas amarillas, no fue expulsado y sumó 4 040 minutos. No logró ganar ningún título.

Aníbal Chalá también se despidió del plantel luego de dos años con un rendimiento que no estuvo a la altura de las exigencias marchándose cedido al poderoso Olimpia de Paraguay con cero título en su palmarés.

Su paso por el equipo se resume en 64 partidos, dos goles, ocho asistencias, cinco tarjetas amarillas, tres expulsiones con roja directa y 4 763 minutos jugados.

El otro movimiento que sacudió al mundo de los canarios fue la transferencia del extremo derecho Janner Corozo a Liga de Quito. En sus tres temporadas completó 121 partidos, marcó 41 goles y dio 19 asistencias.

En lo disciplinario recibió seis tarjetas amarillas, fue expulsado una vez por acumulación de tarjetas y en cancha completó 9 121 minutos. Al igual que Cortez y Chalá, no logró levantar ningún trofeo, ni local y mucho menos internacional.

Barcelona SC suma su primer refuerzo

Con este panorama, el ‘Ídolo del Ecuador‘ anunció la tarde del 8 de enero a su primer refuerzo para un año en el que deberá afrontar el campeonato ecuatoriano, la Copa Ecuador y enfrentar a Argentinos Juniors por la segunda fase de la Copa Libertadores.

Se trata del argentino-ecuatoriano Luca Sosa, que regresa al club luego de haber permanecido el 2025 cedido al Newell’s Old Boys de Argentina.

“Siento que es como mi casa. Estoy contento de regresar luego de un año de aprendizaje en una liga muy competitiva. Mi objetivo individual y grupal es lograr un título acá”, declaró el defensor de 31 años.

En sus tres años previos como amarillo, completó 107 partidos, anotó dos goles (Deportivo Cuenca y Emelec), dio siete asistencias, recibió 18 tarjetas amarillas, fue expulsado dos veces con roja directa y sumó 9 426 minutos en cancha.

Luca Sosa está de regreso 🛡️



El defensor superó satisfactoriamente todos los chequeos médicos y se reincorpora al plantel para este 2026.



Esto fue lo que nos contó sobre su vuelta al equipo🟡⚫#PretemporadaBSC #BarcelonaSomosTodos pic.twitter.com/VCtLAUT28f — BARCELONA S.C. (@BarcelonaSC) January 9, 2026

