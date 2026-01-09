Barcelona SC ya inició sus trabajos de pretemporada en 2026 y se dio a conocer cuándo celebrará la Noche Amarilla en Guayaquil y en Quito. La escuadra, que aún no ha anunciado a su nuevo DT y solo lo ha hecho con un refuerzo que regresa de un préstamo, presentará a la plantilla para el nuevo ciclo en aquel evento.

¿Cuándo será la Noche Amarilla de Barcelona SC?

Con una publicación en sus cuentas, Barcelona SC expuso la fecha en la que se celebrará la Noche Amarilla del 2026 en la capital. En un video, en el cual se muestra Guayaquil a través de la ventana de un avión con filtro dorado, el club hizo el anuncio.

Dentro del audiovisual agregó la frase: “La única noche en la que brilla el sol llega a Quito“, señaló la escuadra. En la descripción de la publicación agregó: “Quito nuevamente será amarillo. Este 13 de febrero, artistas, sorpresas y la pasión del Ídolo nos esperan”.

La fecha para la Noche Amarilla en Guayaquil no la manifestó el club, sin embargo, esta fue anunciada por medio del canal que realizará su transmisión. Este señaló que el 31 de enero de 2026 se llevará a cabo el evento.

Barcelona SC regresa a la Noche Amarilla tras el centenario tras una temporada en blanco

Barcelona SC celebrará los eventos después de la temporada 2025, en la cual celebró su centenario de fundación. En aquel año, sin embargo, la escuadra selló una campaña en blanco y sin ninguno de los títulos de las tres competencias en las que estuvo.

En el campeonato nacional, el equipo quedó en la tercera posición de la liguilla por el título, por detrás de Independiente del Valle y Liga de Quito. Aquello le llevó a clasificarse a la segunda fase previa de la Copa Libertadores de América.

Dentro de la Copa Ecuador fue eliminado en dieciseisavos de final por el Cuenca Juniors, equipo de Segunda Categoría en aquel momento. A su vez, en la Copa Libertadores terminó en el último puesto de la fase de grupos.

Barcelona SC se ilusiona con César Farías para DT

Después de la temporada 2025, Barcelona SC tuvo como entrenadores a Segundo Castillo e Ismael Rescalvo. Tras la salida de este último del club, el conjunto torero aún no ha anunciado quién asumirá como DT de la escuadra.

César Farías, sin embargo, es el estratega al que apunta la dirigencia canaria. El técnico venezolano, campeón con Aucas en el 2022 ya cuenta con conversaciones avanzadas y un acuerdo con la escuadra de acuerdo a César Merlo, especialista en fichajes de la región.

