Barcelona SC ya no puede ser campeón y se aleja más de Copa Libertadores

Fecha de publicación: 18 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 18 de octubre de 2026

Barcelona SC jugó su segundo partido de la liguilla por el título, en la tercera fecha, ante Universidad Católica e igualó como local por 1-1. El cuadro torero ya no tiene posibilidades de ser campeón y, con el empate, se alejó aún más de la clasificación hacia la Copa Libertadores.

Barcelona SC, último en la liguilla y a nueve puntos de la Copa Libertadores

El cuadro torero se enfrentó a Universidad Católica durante la tarde de este domingo 18 de octubre del 2026 en el Estadio Monumental de Guayaquil. El plantel de Pablo Trobbiani estaba obligado a ganar para descontar puntos a sus rivales, pues aunque lo hiciese, no saldría del último lugar de su grupo.

Los toreros arribaron en el sexto puesto y con 45 puntos. A su vez, Universidad Católica lo hizo en el cuarto puesto y con 51. Si los camarattas ganaban, sin embargo, se meterían en zona de Copa Libertadores. Con el empate, ambos mantuvieron sus sitiales.

Barcelona SC permaneció en el sexto puesto y el margen mínimo con sus rivales es de seis puntos, cantidad de ventaja que le saca Aucas, quinto en la tabla. Universidad Católica, cuarto, tiene siete de diferencia; Liga de Quito, en tercer lugar —último que otorga cupo a Copa Libertadores— le lleva ocho. Finalmente, Macará e Independiente del Valle le sacan 15 y 22 puntos.

¿Qué equipos se clasifican a la Copa Libertadores? ¿Qué pasa con Barcelona SC?

Los tres primeros equipos de la liguilla por el título de la Liga Pro obtendrán un cupo para la Copa Libertadores. El campeón y el subcampeón ingresarán directamente a la fase de grupos, mientras que el tercero disputará la segunda fase previa. Independiente del Valle ya aseguró su clasificación y Macará lo escolta.

Aunque empató, sin embargo, las posibilidades aún no se esfuman para el elenco guayaquileño, que también tiene un partido diferido ante Independiente del Valle por la primera fecha. Son 24 puntos disponibles, por lo que puede alcanzar 69.

El cuarto boleto de Ecuador para la Libertadores corresponde al campeón de la Copa Ecuador, que ingresará a la primera fase previa. Liga de Quito, semifinalista de ese certamen, mantiene esa alternativa y sigue en competencia junto a Universidad Católica, Delfín e Independiente del Valle. Barcelona SC ya está eliminado.

El empate entre Barcelona SC y Universidad Católica

Universidad Católica y Barcelona SC igualaron durante el primer tiempo, sin embargo, los camarattas se pusieron en ventaja a los 65 minutos de la segunda mitad. Tras un centro dentro del área de Mauro Díaz, Azarías Londoño envió el balón al fondo de las redes.

Aunque en un inicio se anuló la jugada por fuera de juego, el VAR corrigió y se convalidó el gol. Cuando Universidad Católica parecía llevarse el triunfo, Barcelona SC lo igualó en los descuentos con un tanto de cabeza de Erik Mendoza.

Dentro del mismo tiempo de adición, U. Católica volvió a conseguir un gol y el cuadro torero ya no tenía tiempo. En sea oportunidad, los asistentes de video volvieron a intervenir y el tanto fue inhabilitado. Acto seguido, el partido finalizó.

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