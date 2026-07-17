Estrella de España apunta favoritismo en arbitraje para Argentina

La final del Mundial de 2026 se jugará este domingo 19 de julio del 2026, a las 14:00, y tendrá a España y Argentina como protagonistas. Sus protagonistas ya se han referido al partido y el español Aymeric Laporte puso bajo lupa el arbitraje de la final en función de sus rivales.

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Aymeric Laporte y sus reparos sobre el arbitraje ante Argentina

Aymeric Laporte, defensa central del Athletic Bilbao y de la selección española, se refirió al futuro partido con Argentina. El futbolista brindó sus expectativas y manifestó que la ‘Albiceleste’ ha jugado de forma brusca, por lo que puso sus ojos en el arbitraje.

“En los últimos partidos hemos visto cosas que nos han extrañado muchísimo que se deje pasar, sobre todo, siempre a Argentina, además. Es un equipo que deja muchos recados y eso, en el fútbol es algo que no creo que se debería dejar, sobre todo en grandes competiciones”, manifestó en diálogo con Diario Marca.

El zaguero español agregó que ese tipo de actos pueden desestabilizar al rival y, por tanto, el árbitro debería controlarlo. Laporte también sostuvo que un juez central tampoco debe permitir que los futbolistas se le impongan pues, con ello, el partido se le puede salir de las manos.

Laporte destacó el comportamiento de España en el Mundial

Aymeric Laporte también se refirió al papel comportamental de su selección en el Mundial y se diferenció de Argentina. Este dijo él y sus compañeros no son el tipo de jugadores que agreden al rival o hacen faltas locas.

“Somos un equipo bastante noble y, en ese sentido, creo que eso es lo que tenemos que hacer en ese partido (la final). Pero sí es verdad que depende mucho del arbitraje”, sostuvo.

Dentro de la Copa del Mundo, con Laporte en roles titulares, España ha conseguido ser el mejor equipo en defensa. Solo ha recibido un gol en los siete partidos que ha jugado.

¿Quién será el árbitro de la final del Mundial?

El árbitro esloveno Slavko Vincic será quien dirija en la final del Mundial. Dentro del presente certamen, este ya estuvo en cinco compromisos, uno de ellos Ecuador vs. México.

En el partido de la Tri, Vincic aplicó una nueva regla de la FIFA y expulsó a Piero Hincapié, defensor ecuatoriano. El futbolista se tapó la boca para dirigirse a un rival, lo cual puede sancionarse con tarjeta roja de acuerdo a la interpretación del árbitro.

En su carrera, Vincic ha estado en 512 compromisos. Al recibir la noticia junto al resto de referís convocados, este se emocionó hasta las lágrimas.

El camino de España y Argentina hacia la final

De cara al último partido, ambas escuadras llegan invictas. Argentina llega con una campaña perfecta de siete victorias al hilo, mientras que España tiene un empate y seis triunfos consecutivos.

En la fase de grupos, la ‘Albiceleste’ superó a Argelia, Austria y Jordania. Dentro de las rondas eliminatorias se impuso a Cabo Verde, Egipto, Suiza e Inglaterra.

España, por su parte, igualó con Cabo Verde en su debut. Luego se impuso frente a Arabia Saudita, Uruguay, Austria, Portugal, Bélgica y Francia.