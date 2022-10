¿Conviene al Aucas salir del Gonzalo Pozo para la final con Barcelona?

Los jugadores de Aucas celebran un gol. Los orientales jugarán la final contra Barcelona. Foto: Cortesía / Aucas.

Redacción Bendito Fútbol (I)

Desde la directiva de Aucas se anunció que la decisión de jugar la final en el estadio Gonzalo Pozo Ripalda se tomará este 25 de octubre del 2022. El 'Ídolo del Pueblo' definirá el título de campeón ante Barcelona.

Danny Walker, principal directivo de Aucas, comentó que hoy se conocerá la decisión final sobre si jugarán la final de vuelta contra Barcelona en el estadio Gonzalo Pozo o se mudan a otro escenario. ¿Será el Olímpico Atahualpa? ¿El estadio de Liga o el de Independiente del Valle?



"Como le digo, no sé. Todavía no sé. (...) Tenemos que tomar en cuenta muchas cosas adicionales. Estamos analizando todos los temas. El martes lo daremos a conocer", comentó Danny Walker ante la interrogante de los medios de comunicación, luego de la goleada que Aucas le propinó a Gualaceo por 3-0 en el cierre de la segunda fase de la LigaPro el 23 de octubre.

Hay razones para que la final se dispute en la Caldera del Sur que favorecen al Aucas, en cuanto al rendimiento.

Razones para salir a otro escenario pueden ser por temas de seguridad y de aforo.

El Gonzalo Pozo Ripalda tiene una capacidad para poco más de 16 mil personas. Otros escenarios llegan al doble. ¿Qué decidirá la directiva de Aucas?

​

¿Debe salir Aucas del Gonzalo Pozo?

Invicto de Aucas en LigaPro

Amparados en los fríos números, Aucas no debe abandonar el Gonzalo Pozo Ripalda. En este 2022 jugó 15 partidos, ganó 10, empató cinco y no perdió ninguno. Anotó 31 goles y recibió nueve, para un gol diferencia positivo de +22. En LigaPro acumula un invicto de 20 cotejos.

​

Alta efectividad

De los 45 puntos en juego en el Gonzalo Pozo, Aucas logró, bajo el mando de Héctor Bidoglio y César Farías, 35 puntos, lo que equivale a que cosechó el 77% de los puntos disputados, un promedio alto para un equipo que se perfila como el favorito para quedarse con el título de este año.

​

Goles recibidos

En ocho de los 15 partidos jugados en el Gonzalo Pozo, Aucas no recibió goles, amparados en la seguridad bajo el arco de los nacionalizados Damián Frascarelli y Hernán Galíndez, bien respaldados por Ricardo Adé, Luis Romero, Luis Cangá, Carlos Cuero, Caín Fara y Richard Mina.

​

A esto se suma que Aucas solo en dos recibió dos goles. Fue ante Universidad Católica en el triunfo por 3-2 y Técnico Universitario en la goleada por 5-2. En los cinco restantes vio su valla caer en una ocasión.

​

Aucas, sin derrotas desde 2021

Un último aditamento para que Aucas se mantenga en el Gonzalo Pozo es que no sabe lo que es perder desde el 19 de noviembre de 2021, fecha en la que cayó por 2-4 ante Macará en la segunda fase. Durante todo el 2022 no conoció la derrota en su reducto.



Aucas debe recibir a Barcelona en la final de vuelta el domingo 13 de noviembre desde las 18:00. El ganador ocupará el lugar de Independiente del Valle como el nuevo monarca del fútbol ecuatoriano.



Aucas de local

3-0 vs. Delfín

0-0 vs. Deportivo Cuenca

1-1 vs. 9 de Octubre

2-0 vs. Macará

3-2 vs. Universidad Católica

1-0 vs. Cumbayá

2-1 vs. Barcelona

2-0 vs. Orense

5-0 vs. Independiente del Valle

1-1 vs. Liga de Quito

2-1 vs. Guayaquil City

1-1 vs. Emelec

5-2 vs. Técnico Universitario

0-0 vs. Mushuc Runa

3-0 vs. Gualaceo

Visita nuestros portales: