Atlético FC ascendió y dejó una pelea abierta en la Serie B de Ecuador

Fecha de publicación: 15 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 15 de octubre de 2026

El Atlético FC cambió el panorama de la Serie B de Ecuador este jueves 15 de octubre de 2026. El equipo guayaquileño consiguió un resultado decisivo ante Independiente Juniors, en el estadio Ciudad Deportiva Carlos Pérez, y dejó encaminada la definición de los clubes que disputarán la máxima categoría del fútbol ecuatoriano en 2027.

La octava jornada del hexagonal de ascenso también pone la atención sobre Vinotinto Ecuador y 9 de Octubre, que mantienen una disputa directa por el cupo restante. La diferencia de puntos, los enfrentamientos pendientes y las restricciones que afectan a los equipos filiales determinarán cómo se resuelve la clasificación.

Atlético FC asciende y la Serie B espera al segundo clasificado

Atlético FC aseguró su ascenso a la Serie A tras derrotar 1-0 a Independiente Juniors, con un gol de Fidel Martínez a los 67 minutos. El conjunto dirigido por el entrenador español Carlos Santamaría alcanzó 55 puntos y garantizó matemáticamente su presencia en la máxima categoría para 2027.

El resultado convirtió al club guayaquileño en el primer equipo ascendido de la temporada. Con dos jornadas todavía por disputar, la atención pasa ahora a los aspirantes que buscan acompañarlo.

Vinotinto Ecuador llega a esta instancia con 48 puntos, mientras que 9 de Octubre suma 45. Ambos tienen pendiente su compromiso correspondiente a la octava fecha y conservan posibilidades de conseguir el segundo boleto.

La clasificación también incluye a Independiente Juniors, segundo con 50 unidades. Sin embargo, su condición de filial de Independiente del Valle le impide participar en la misma categoría que su equipo principal.

Vinotinto y 9 de Octubre tienen un partido determinante

El calendario coloca frente a frente a Vinotinto Ecuador y 9 de Octubre el sábado 17 de octubre, en el estadio Municipal de La Troncal, provincia del Cañar.

El enfrentamiento tendrá consecuencias directas en la tabla. Una victoria de Vinotinto elevaría su puntuación a 51 unidades y ampliaría a seis la diferencia sobre su perseguidor, cuando únicamente quedarían dos jornadas.

En cambio, un triunfo de 9 de Octubre igualaría a ambos equipos con 48 puntos y trasladaría la definición a las últimas fechas. Si empatan, la distancia se mantendría en tres unidades.

El equipo de La Troncal dispone de una ventaja adicional en la diferencia de goles, el criterio que permite ordenar a clubes igualados en puntos según los tantos marcados y recibidos. Antes del enfrentamiento registra un saldo positivo de 15, frente al +10 de su rival.

La última jornada también contempla un compromiso entre Atlético FC y Vinotinto, por lo que el calendario mantiene enfrentamientos relevantes hasta el cierre del hexagonal.

¿Por qué Independiente Juniors no puede ascender?

La ubicación en la tabla no garantiza automáticamente el ascenso. Los equipos filiales están sujetos a restricciones deportivas que les impiden competir en la misma división que sus clubes principales.

Es el caso de Independiente Juniors, vinculado a Independiente del Valle, y San Antonio, relacionado con Universidad Católica. Ambos participan en el hexagonal, pero no pueden obtener una plaza en la Serie A mientras sus equipos principales permanezcan allí.

Esta condición permite que clubes ubicados por debajo de ellos en la clasificación puedan acceder a los cupos disponibles.

Cuenca Juniors, quinto con 39 puntos, tampoco puede alcanzar a Vinotinto, que suma 48 y todavía tiene tres partidos pendientes. Por esa razón, la disputa efectiva se concentra en dos aspirantes.

Guayaquil tendrá otro representante en la Serie A

El ascenso de Atlético FC también modifica la representación de Guayaquil en el campeonato ecuatoriano de 2027.

El club, impulsado mediante una alianza entre la Junta de Beneficencia de Guayaquil y el Atlético de Madrid, disputará por primera vez la máxima categoría.

El 15 de octubre, EL COMERCIO había detallado que el equipo podía incorporarse al grupo de representantes guayaquileños junto con Barcelona SC, Emelec y Guayaquil City.

Con la clasificación asegurada, Atlético FC continuará su participación en las dos jornadas restantes, mientras Vinotinto Ecuador y 9 de Octubre deberán resolver sobre la cancha el último cupo disponible para la temporada 2027.

Preguntas frecuentes sobre el ascenso de Atlético FC a la Serie A de Ecuador 2027:

❓ ¿Qué equipo ascendió a la Serie A de Ecuador para 2027? Atlético FC de Guayaquil consiguió el primer ascenso a la Serie A de Ecuador para la temporada 2027, después de derrotar 1-0 a Independiente Juniors.

El encuentro se disputó el jueves 15 de octubre de 2026, en el estadio Ciudad Deportiva Carlos Pérez. Fidel Martínez marcó el único gol a los 67 minutos. Con esta victoria, el equipo dirigido por Carlos Santamaría alcanzó 55 puntos y aseguró matemáticamente su clasificación a la máxima categoría, con dos jornadas todavía por disputar. ❓ ¿Qué equipos disputan el segundo cupo de ascenso a la Serie A 2027? Vinotinto Ecuador y 9 de Octubre son los dos equipos que mantienen posibilidades de conseguir el segundo ascenso desde la Serie B ecuatoriana.

Vinotinto suma 48 puntos y 9 de Octubre tiene 45 antes de su enfrentamiento directo. Aunque Independiente Juniors ocupa el segundo puesto con 50 unidades, no puede ascender por su condición de filial. La definición del cupo restante dependerá de los resultados de las últimas jornadas del hexagonal. ❓ ¿Cuándo juegan Vinotinto Ecuador y 9 de Octubre por el ascenso? Vinotinto Ecuador y 9 de Octubre se enfrentarán el sábado 17 de octubre de 2026, en el estadio Municipal de La Troncal, provincia del Cañar.

Si Vinotinto gana, llegará a 51 puntos y ampliará a seis su ventaja sobre 9 de Octubre. Si triunfa el conjunto guayaquileño, ambos quedarán igualados con 48 unidades. Un empate mantendrá la diferencia de tres puntos. Vinotinto también cuenta con una mejor diferencia de goles: +15 frente a +10. ❓ ¿Por qué Independiente Juniors no puede ascender a la Serie A de Ecuador? Independiente Juniors no puede ascender porque es filial de Independiente del Valle, club que ya participa en la Serie A del campeonato ecuatoriano.

Las restricciones deportivas impiden que un equipo filial compita en la misma categoría que su institución principal. La misma condición afecta a San Antonio, vinculado a Universidad Católica. Por ello, aunque estos clubes ocupen posiciones altas en la clasificación, no pueden obtener uno de los cupos de ascenso mientras sus equipos principales permanezcan en Primera División. ❓ ¿Atlético FC jugará por primera vez en la Serie A de Ecuador? Sí. Atlético FC disputará por primera vez la Serie A del fútbol ecuatoriano en 2027, después de asegurar su ascenso desde la Serie B.

El club guayaquileño es impulsado mediante una alianza entre la Junta de Beneficencia de Guayaquil y el Atlético de Madrid. Su clasificación amplía la representación de Guayaquil en la máxima categoría, donde también participan Barcelona SC, Emelec y Guayaquil City. Atlético FC todavía deberá completar las dos jornadas restantes del hexagonal de ascenso.

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