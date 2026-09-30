La Serie B de Ecuador tiene tres equipos con opciones de ascender

Fecha de publicación: 30 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 30 de septiembre de 2026

La Serie B de Ecuador entró en su recta final para definir a los dos clasificados para la Serie A del siguiente año. Tres son los equipos que llegan a esta parte del torneo con opciones reales de alcanzar ese objetivo.

Vinotinto lidera la B

A falta de cinco fechas para terminar la B de Ecuador de este año, tres son los equipos que definirán a los dos ascendidos en gran medida por su campaña regular, pero también favorecidos por el impedimento de las filiales de subir a la A.

Vinotinto FC lidera la tabla de posiciones del hexagonal uno con 46 puntos, los mismos que tiene Atlético FC, pero que, por tener menos goles marcados, ocupa el segundo lugar. El tercero en discordia es 9 de Octubre con 45. De este tridente saldrán los dos ascendidos.

En la cuarta casilla aparece con 44 unidades Independiente Juniors, pero al ser filial de Independiente del Valle queda apartado de esta conversación, igual que San Antonio, filial de Universidad Católica, que es sexto con 32.

En la quinta casilla asoma Cuenca Juniors, club fundado en 2023 y que en menos de un lustro pasó de la Segunda Categoría del Azuay a la B, acumulando 38 puntos. Sus opciones siguen en pie, pero su papel será ser una especie de árbitro ante los equipos que sí tienen opciones más reales.

Dos equipos tienen pasado en la A

Vinotinto FC ya militó en la Serie A en 2025. Un año antes logró el ascenso bajo el nombre de Cuniburo, tradicional club del barrio San Carlos, al norte de Quito, antes de modificar su razón social por la actual.

En su única aventura en la máxima categoría del fútbol de Ecuador, terminó en el puesto 14 en la fase regular. En las 30 fechas que dura esta etapa, tuvo picos de rendimiento alto al mantenerse durante dos fechas como segundo en la tabla.

En el cuadrangular por el descenso se quedó a un punto de la salvación (sumó 32 unidades), la cual finalmente quedó en manos de Técnico Universitario (33), Mushuc Runa (36) y Manta (39). El Nacional fue el otro descendido.

Por su zona técnica pasaron los argentinos Juan Grabowski y Gabriel Schürrer, mientras que en el césped se destacaron jugadores como Rafael Monti, autor de 18 goles durante toda la temporada, los cuales no alcanzaron para salvarse.

El otro cuadro con recorrido en la A es 9 de Octubre, que representó al país en calidad de subcampeón del campeonato nacional en las Libertadores de 1966, 1984 y 1985, y en la Sudamericana en 2022 como premio a su gran campaña del año anterior.

Hasta 2025 jugó de local en Guayaquil, en el Estadio Modelo Alberto Spencer. Ese mismo año mudó su localía al cantón La Troncal, de la provincia del Cañar, aunque también jugó unos encuentros en el Estadio Los Chirijos de Milagro.

En el hexagonal ya se han definido dos descensos: El Nacional y 22 de Julio descendieron a la Segunda Categoría. Gualaceo, Liga de Portoviejo, Deportivo Santo Domingo y Cumbayá se salvaron y seguirán el siguiente año en la categoría.

Agenda de la Fecha 6

Jueves 1 de octubre

15:30 Cumbayá vs. Deportivo Santo Domingo

Viernes 2 de octubre

15:30 San Antonio vs. Vinotinto FC

15:30 Cuenca Juniors vs. Independiente Juniors

Sábado 3 de octubre

13:00 9 de Octubre vs. Atlético FC

15:30 Liga de Portoviejo vs. El Nacional

15:30 Gualaceo vs. 22 de Julio

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