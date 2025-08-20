Mushuc Runa quedó eliminado en los octavos de final de la Copa Sudamericana al perder 4-2 en la tanda de penales con Independiente del Valle. La polémica estuvo a la orden del día dentro y fuera de la cancha con declaraciones desafortunadas de directivos y cuerpo técnico.

El partido de vuelta se disputó la noche del 19 de agosto de 2025 en el Estadio Olímpico Atahualpa. En los 90 minutos, Mushuc Runa ganó 2-1, igualando la serie 2-2. Independiente del Valle ganó en la ida en Chillo Jijón por 1-0.

Mushuc Runa tuvo una polémica eliminación

Mushuc Runa parecía tener la llave en sus manos hasta el minuto 90+10, cuando Michael Hoyos descontó para Independiente del Valle con un cabezazo que sorprendió al arquero uruguayo Rodrigo Formento.

El tiempo de reposición otorgado por la árbitra brasileña Edina Alves fue el detonante de la primera polémica. Inicialmente, había añadido ocho minutos, pero la prolongación se extendió hasta los 11 por demoras atribuibles a los jugadores de Mushuc Runa, según el criterio arbitral.

Luis Alfonso Chango, presidente vitalicio del club indígena, calificó el desenlace como un “robo” y mostró su inconformidad al retirarse del palco del Atahualpa, dejando abierta la segunda polémica sobre el manejo arbitral del encuentro.

La controversia creció con las declaraciones del entrenador Paúl Vélez, que cuestionó la designación de una jueza para un partido de esta magnitud, sugiriendo que el arbitraje masculino ofrece mayor firmeza en estas instancias, agitando la hoguera con una tercera polémica.

Renato Salas, director deportivo del ‘Ponchito‘, coincidió y añadió que la percepción y experiencia de una árbitra mujer no es la misma que la de un hombre. Estas declaraciones generaron debate inmediato en redes sociales y medios de comunicación, poniendo el punto final a la noche con una cuarta polémica.

Campaña histórica del ‘Ponchito’

Pese a la eliminación, la participación de Mushuc Runa fue histórica. En la fase previa dejó en el camino a Orense con un global de 2-1. Luego, dominó el grupo E de forma invicta, sumando 16 puntos con cinco victorias y un empate ante rivales de peso como Palestino de Chile, Cruzeiro de Brasil y Unión de Argentina.

En los octavos de final perdió la ida en Chillo Jijón y ganó la vuelta en Quito, quedando fuera solo por la vía de los penales.

En total, disputó nueve partidos, con un saldo de siete victorias, un empate, una derrota, 16 goles a favor y siete en contra, consolidando la mejor campaña internacional de su historia en la tercera participación en este torneo.

