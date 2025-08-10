El bus del Mushuc Runa Sporting Club tuvo un siniestro de tránsito en la entrada al Recinto La Guadalupe, ubicado en la vía Montalvo-Babahoyo, en Los Ríos. El hecho se registró la noche de este domingo 10 de agosto de 2025.
El equipo tungurahuense informó que el bus transportaba al equipo femenino, según comunicado emitido por la institución.
El siniestro de tránsito en Los Ríos
Mushuc Runa Sporting Club informó que todas las jugadoras, cuerpo técnico y el personal de la institución están fuera de peligro. Además, recibieron atención medica preventiva.
El equipo femenino está retornando a la ciudad de Ambato para continuar con las evaluaciones respectivas y descanso.
Los detalles del siniestro vial aún no están confirmados de manera oficial. De acuerdo con la información preliminar, el bus del Mushuc Runa y una camioneta se impactaron en la vía Montalvo-Babahoyo.
