El bus del Mushuc Runa Sporting Club tuvo un siniestro de tránsito en la entrada al Recinto La Guadalupe, ubicado en la vía Montalvo-Babahoyo, en Los Ríos. El hecho se registró la noche de este domingo 10 de agosto de 2025.

El equipo tungurahuense informó que el bus transportaba al equipo femenino, según comunicado emitido por la institución.

El siniestro de tránsito en Los Ríos

Mushuc Runa Sporting Club informó que todas las jugadoras, cuerpo técnico y el personal de la institución están fuera de peligro. Además, recibieron atención medica preventiva.

El bus 🚍 del Mushuc Runa SC sufrió un accidente de tránsito la noche de este domingo cerca a la entrada al Recinto La Guadalupe vía Montalvo/Babahoyo.

Se desconoce los detalles del accidente, aparentemente habría sido con una camioneta.



Tras cuernos, palo para el #MushucRuna pic.twitter.com/D8V9wo6S1X — Bryan Diaz (@BryanDiaz18) August 11, 2025

El equipo femenino está retornando a la ciudad de Ambato para continuar con las evaluaciones respectivas y descanso.

Los detalles del siniestro vial aún no están confirmados de manera oficial. De acuerdo con la información preliminar, el bus del Mushuc Runa y una camioneta se impactaron en la vía Montalvo-Babahoyo.

