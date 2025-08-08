Ever Hugo Almeida, histórico portero paraguayo y experimentado entrenador, tuvo un paso intenso por el fútbol ecuatoriano en el siglo XXI. Su última etapa fue al mando de Mushuc Runa, equipo al que dirigió desde mayo de 2024 hasta julio de 2025, aunque aún tenía contrato vigente.

Durante ese tiempo, Ever Hugo Almeida dirigió un total de 54 partidos, en los que sumó 21 victorias, 15 empates y 18 derrotas, alcanzando un porcentaje de efectividad del 52,4% en puntos obtenidos, según datos de Transfermarkt.

Más noticias:

Eve Hugo Almeida sentenció a Mushuc Runa

En el plano internacional, Almeida dirigió a Mushuc Runa en la Copa Sudamericana, donde eliminó en la fase previa a Orense y luego se impuso de forma invicta en la fase de grupos. Con 16 puntos, Mushuc Runa superó a Palestino, Cruzeiro y Unión, y fue el mejor equipo de toda la fase de grupos en ese torneo.

Sin embargo, la realidad en la Liga Pro fue muy diferente. El rendimiento estuvo muy lejos de las expectativas y, tras la derrota ante Emelec en la fecha 21, la directiva decidió cesarlo.

En ese momento, el ‘Ponchito’ estaba en la posición 15 de 16 equipos. Durante la temporada, el osciló entre salir y entrar en el cuadrangular del descenso, con 14 fechas fuera de la zona crítica, pero siete dentro, sin poder despegarse definitivamente.

Consultado en Radio Uno de Paraguay sobre la situación del equipo, fue directo y sincero. Afirmó que “es difícil mantener una situación jodida con un equipo pequeño” y añadió que “yo creo que Mushuc Runa va a descender, es como que se rompió algo en ese equipo”, sentenció.

API.

El Nacional y Barcelona SC en su hoja de vida

La carrera de Almeida en Ecuador tiene capítulos previos llenos de éxito. Fue entrenador de El Nacional en dos etapas. La primera, entre enero de 2005 y diciembre de 2007, fue especialmente destacada porque ganó dos títulos nacionales consecutivos, en 2005 y 2006, devolviendo al club militar a la cima del fútbol ecuatoriano.

Su segundo ciclo con el ‘Nacho’ empezó en noviembre de 2021 y se extendió hasta abril de 2024. En ese período, el equipo volvió a ascender a la Liga Pro Serie A y logró regresar a torneos internacionales, manteniendo un nivel sólido.

En 2008, Almeida asumió un desafío en Barcelona SC, en un ambicioso proyecto conocido como “el equipo de los 10 millones de dólares”.

En ese plantel estuvieron jugadores destacados como Jorge Guagua, Carlos Castro, David Quiroz, Carlos Ramón Hidalgo, Cristian Lara, Marcelo Delgado, Rolando Zárate, Edmundo Zura y Danny Vera. Sin embargo, su paso fue breve, pues solo estuvo seis meses al frente del equipo.

Antes de ser entrenador, Ever Hugo Almeida fue un portero emblemático, principalmente en Olimpia de Paraguay. Su palmarés es impresionante: ganó 10 títulos de liga, dos Copas Libertadores (1979 y 1990), una Copa Intercontinental (1979), una Copa Interamericana (1980), una Supercopa Sudamericana (1990) y una Recopa Sudamericana (1991).

Su liderazgo y reflejos bajo los tres palos lo convirtieron en un símbolo eterno del club paraguayo y un referente en el fútbol sudamericano.

Información externa: Ever Hugo Almeida

Entrevista con Luis Alfonso Chango