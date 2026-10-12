El Ascenso Nacional tiene un favorito para llegar a la B

Fecha de publicación: 12 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 12 de octubre de 2026

El Ascenso Nacional avanza sin contratiempos. Hasta el fin de semana del domingo 11 de octubre de 2026 se completó la segunda fecha de la segunda fase, una instancia decisiva donde únicamente los líderes de los cuatro grupos clasificarán a la etapa final.

Insutec FC mantiene puntaje perfecto en el torneo

Insutec FC encabeza el grupo B con seis puntos tras imponerse 2-0 a Luz Valdivia de Santa Elena en el Estadio Arena La Victoria y superar 4-2 a Astillero FC en el Estadio Alejandro Ponce Noboa de Guayaquil.

Es el único club entre los 16 clasificados que registra efectividad total en esta fase. En su grupo, la tabla la completan Inter de Quito (3), Luz Valdivia (3) y Astillero FC (0).

En el grupo A, la punta la comparten CS Patria (4) y Guaranda FC (4), seguidos por Santa Fe (1) y Deportivo Alianza (1). En el C, 11 de Mayo (4) y Huaquillas FC (4) mandan en la tabla, escoltados por Daquilema (3) y Nazareno SC (0).

Por su parte, Río Aguarico (4) comanda el Grupo D. La segunda casilla le corresponde a Mineros SC (3), mientras que Milagro FC (2) y Club Deportivo Ciudad de Yantzaza (1) cierran un cuadro altamente competitivo.

Insutec FC apunta al salto a la B

El torneo otorga dos boletos directos a la Liga Pro Serie B del próximo curso. De los 48 elencos que accedieron a la fase nacional desde sus respectivas provincias, Insutec FC se perfila como el principal aspirante a conseguir el cupo.

Fundado el domingo 16 de octubre de 2016 en Quevedo, provincia de Los Ríos, el equipo fluminense busca celebrar su décimo aniversario institucional con el histórico salto de categoría.

El estratega argentino Lisandro de Caroli (37 años) lidera el cuerpo técnico. De acuerdo con el portal Transfermarkt, previo a su desembarco en Ecuador dirigió a los clubes bolivianos Club Petrolero y Nacional Senac.

El hito mediático del club esta temporada ocurrió en la Copa Ecuador, cuando midió a Barcelona SC en dieciseisavos de final, fase a la que accedió tras eliminar por penales a Deportivo Ibarra.

Aquel cruce terminó 4-2 en favor de los toreros en el Estadio 7 de Octubre. Para la visita marcaron Milton Céliz, Tomás Martínez, Jerly Wila y Sergio Núñez, mientras que Guillermo Lama y Javier Álvarez (de penal) anotaron por los locales.

A nivel regional, el club ostenta cuatro títulos de Segunda Categoría de Los Ríos (2018, 2021, 2025 y 2026) y tres subcampeonatos (2017, 2020 y 2022). Únicamente en las campañas 2023 y 2024 quedó fuera de las definiciones.

Con estas cuatro coronas, el cuadro naranja ocupa la quinta casilla histórica de la provincia, por detrás de los tradicionales Venecia, Santa Rita y Deportivo Quevedo (ocho títulos cada uno) y de San Camilo (seis trofeos).

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