Atlético FC, a un paso de ser el cuarto equipo de Guayaquil en la A

Fecha de publicación: 11 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 11 de octubre de 2026

Atlético FC quedó a un solo partido de ser uno de los dos ascendidos desde la Serie B a la A para la temporada 2027. El juego decisivo será el jueves 15 de octubre de 2026 ante Independiente Juniors en el Estadio Ciudad Deportiva de Guayaquil.

Atlético FC quiere unirse a la flota de Guayaquil en la A

Atlético FC lidera la carrera por el ascenso de la B a la A. Los de Guayaquil suman 52 puntos obtenidos con 13 victorias, 13 empates y cinco derrotas. A falta de tres jornadas, tienen al alcance de sus manos el objetivo.

Independiente Juniors es el segundo ubicado con 50, pero al ser filial de Independiente del Valle, queda descartado en esta pugna. El tercero es Vinotinto FC con 48 y el cuarto, el histórico 9 de Octubre, que acumula 45.

El conjunto que cambió en 2025 su sede de Guayaquil a La Troncal, cantón de la provincia del Cañar, tiene como techo 54 unidades. Atlético FC puede superarlo si ante Independiente Juniors alcanza la victoria.

De concretarse, se unirán a Barcelona SC, Emelec y Guayaquil City como los representantes del ‘Puerto principal’ en la Liga Pro Serie A del siguiente año, igualando a Quito, que cuenta con Aucas, IDV, Liga y Universidad Católica.

Atlético FC se sostiene en Fidel Martínez

El éxito de Atlético FC se sostiene en Fidel Martínez, experimentado atacante que con 36 años sigue demostrando el talento y la calidad que lo llevaron a ser considerado por la Selección de Ecuador para el Mundial 2014.

‘Alegría y Atrevimiento’ nació el 15 de febrero de 1990 en Shushufindi. Antes de debutar en 2010 con la camiseta del Deportivo Quito, tuvo un paso por Cruzeiro de Brasil, donde dejó pinceladas de su enorme talento.

Luego de enfundarse la camiseta de la ‘AKD‘, fue requerido por Xolos de Tijuana, Leones Negros, Pumas, Atlas y Querétaro de México; Peñarol de Uruguay; Shanghái Shenhua de China; Sport Boys de Perú; Barcelona SC y El Nacional en Ecuador.

En su palmarés reposan los títulos del campeonato nacional conseguidos con el Quito (2011) y BSC (2020); la Liga MX con Tijuana (2012); la Supercopa y Campeonato Uruguayo (2018) y la Copa Ecuador con El Nacional (2024).

En 2007 formó parte del equipo de Ecuador que conquistó la medalla de oro en los Juegos Panamericanos de Brasil con Sixto Vizuete como entrenador. En la final le ganaron a Jamaica por 2-1 con tantos de Jefferson Montero y Edmundo Zura.

Con la selección absoluta acumuló 36 juegos y anotó ocho goles entre las eliminatorias a los mundiales Brasil 2014, Rusia 2018 y Catar 2022; y la Copa América Chile 2015, Estados Unidos 2016 y Brasil 2021.

Otros experimentados del plantel

Detrás de Martínez se encolumnan Jackson Pita, Darlin Leiton, Joseph Espinoza, Jean Humanante, Wilmer Godoy y Dennis Quiñónez como los más reconocidos por los futboleros del país por su pasado en otras instituciones.

Leiton, por ejemplo, fue el autor de uno de los goles con los que Independiente del Valle se proclamó campeón de la Copa Libertadores sub-20 ganada a River Plate en Paraguay junto a Moisés Caicedo, Piero Hincapié y Willian Pacho, solo por nombrar algunos.

Quiñónez fue un destacado juvenil. Con la Tri jugó los Sudamericanos sub-17 2009 en Chile, el sub-20 2011 en Perú (luego el Mundial de la categoría en Colombia, donde fueron eliminados por Francia en los octavos de final) y los Juegos Panamericanos de México en ese mismo año.

Con la absoluta tuvo un fugaz paso en el proceso para Brasil 2014 con el colombiano Reinaldo Rueda como entrenador. Previo a ello, irrumpió en el fútbol local como uno de los canteranos más prometedores de Barcelona SC en 2009.

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