Nueva denuncia por arreglo de partidos en el Ascenso Nacional

El Ascenso Nacional entró en su fase de definición para determinar a los dos clubes que ascenderán hacia la Serie B. Quedan cuatro equipos en pelea y uno de ellos, Aampetra, denunció intentos de soborno para arreglar su partido frente a Liga de Portoviejo en la ronda semifinal del campeonato.

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El pronunciamiento de Aampetra antes de enfrentar a Liga de Portoviejo

Aampetra se enfrentará a Liga de Portoviejo en un partido a ida y vuelta por las semifinales del Ascenso Nacional. Dado que los finalistas ascenderán a la división de plata del fútbol nacional, el que pase de ronda tendrá asegurado su cupo en la Serie B.

Antes de disputar su primer partido, que será el 23 de noviembre del 2025 a las 11:00, Aampetra se pronunció con un comunicado en sus redes sociales. Allí, el equipo capitalino señaló tener conocimiento de ofertas externas sobre sus futbolistas para manipular el compromiso.

La escuadra señaló su rechazo a tales actos. Además, también nombró a la ‘Capira’ dentro del documento.

“Si bien no existe certeza de que estas llamadas o acercamientos provengan de Liga de Portoviejo o de alguna persona vinculada a dicha institución, consideramos necesario poner este hecho en conocimiento de la opinión pública y expresar nuestro repudio frente a cualquier intento de manipulación o corrupción deportiva“, expresó el club.

En el cierre de su declaración, Aampetra también señaló que se mantiene abierto a investigar y denunciar actos y situaciones similares.

Comunicado Oficial | CD AAMPETRA pic.twitter.com/qfUjSn8aRy — Club Deportivo Aampetra (@CDAampetra) November 21, 2025

Liga de Portoviejo respondió y se deslindó de los hechos

Después de que Aampetra sacase su comunicado, Liga de Portoviejo también reaccionó. De la misma manera, el club emitió un pronunciamiento y expresó su negativa a que se vincule su nombre sin fundamentos.

“Aunque en dicho comunicado se manifiesta que ‘no existe certeza de que estas llamadas o acercamientos provenga de Liga de Portoviejo’, el simple hecho de incluir a nuestra institución en este tipo de narrativas abre un espacio innecesario para especulaciones que vulnera la integridad, el honor y el trabajo transparente que caracteriza a nuestro club. Rechazamos de manera absoluta y frontal cualquier insinuación que pretenda vincularnos con prácticas ajenas a la ética deportiva“, expreso la escuadra manabita.

La ‘Capira’ también señaló que tales cuestionamientos busca generar un clima de juego sucio. Asimismo, solicitó que las denuncias o sospechas se sustenten con pruebas concretas y en los espacios correspondientes, de manera que no generen morbo ni confusión.

“Reafirmamos nuestro rechazo absoluto a cualquier intento de manipulación, incentivos indebidos, presiones externas o prácticas que atente contra la integridad deportiva“, agregó.

Liga de Portoviejo ya había estado en sucesos relacionados

En octubre de 2025, Brayan Angulo, futbolista de Liga de Portoviejo, fue víctima de un ataque armado en las afueras del Estadio Reales Tamarindos al dirigirse a un entrenamiento. El jugador fue trasladado a una casa de salud y se lo estabilizó, sin embargo, el cuadro manabita manifestó que antes del suceso, su plantel fue amedrentado de cara a su partido de vuelta de octavos de final.

“Comunicamos que varios de nuestros jugadores han recibido amenazas relacionadas con el compromiso deportivo programado para este viernes 17 de octubre del 2025, frente al club Búhos ULVR“, manifestó.

Información adicional: La ‘Capira’.