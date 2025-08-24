El Deportivo Quito y sus fieles hinchas no esconde sus intenciones. En el 2025 quieren cortar su participación en la Segunda Categoría y volver a la Serie B una década después que descendió, allá en el lejano 2016.

El primero paso del Deportivo Quito fue coronarse campeón de la Segunda Categoría de Pichincha asegurándose el cupo para el Torneo de Ascenso Nacional y, de yapa, un cupo para disputar la Copa Ecuador el año entrante.

Más noticias:

Deportivo Quito irá al bombo uno

El Torneo de Ascenso Nacional está a cargo de la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF). Un total de 64 equipos de 22 asociaciones provinciales pugnarán por alcanzar uno de los dos cupos disponibles para la Serie B de 2026.

En 2024, la FEF asignó a Guayas ocho cupos, siendo la provincia con mayor número de equipos en competencia. Manabí tuvo siete; Pichincha, seis; Azuay, cinco; Santa Elena, cuatro; y tres para Cañar, Chimborazo, Cotopaxi, El Oro, Esmeraldas y Los Ríos.

Santo Domingo de los Tsáchilas, Zamora Chinchipe, Tungurahua, Bolívar y Pastaza tendrán dos cada una, mientras que Carchi, Imbabura, Loja, Morona Santiago, Orellana y Sucumbíos contarán con uno.

En los próximos días se confirmará si esta distribución se mantiene. Solo Napo y Galápagos no participarán.

Para los 32avos de final y los 16avos de final, la FEF realizará un sorteo para determinar las llaves. En ninguna de las dos fases podrá haber un partido con equipos de una misma asociación provincial, tal como establece el reglamento.

Se deja constancia de que, en caso de no poder cumplir con esta parte de la reglamentación en el sorteo, la “Comisión de Competiciones de Fútbol Profesional se reserva el derecho de intercambiar lugares en el cuadro y definir manualmente los enfrentamientos, a fin de que se respete lo estipulado”, dice el artículo correspondiente.

Con esta premisa, la ‘AKD’ solo desde los octavos de final se podrá enfrentar a Aampetra, AV25, Miguel Iturralde, Patrón Mejía y Real Puerto Quito, los otros clasificados por Pichincha.

En los 32avos tampoco se podrá cruzar con los otros campeones provinciales. Todos irán al bombo uno, junto a los mejor ubicados en el ranking nacional.

Por ejemplo, no lo hará con UDJ de Quinindé de Esmeraldas, Juventud Italiana de Manabí, Deportivo Santo Domingo de Santo Domingo de los Tsáchilas, Africando SC de Santa Elena, FC Insutec de Los Ríos, Astillero FC de Guayas y Huaquillas FC de El Oro.

Tampoco con Loja City de Loja, Cuenca Jrs. de Azuay, Independiente Azogues de Cañar, Baños Ciudad de Fuego de Tungurahua, Guaranda FC de Bolívar, La Unión de Cotopaxi, Deportivo Ibarra de Imbabura y Dunamis 04 de Carchi.

Primero de Mayo de Zamora Chinchipe, Anaconda FC de Orellana y Río Aguarico de Sucumbíos, no serán sus rivales en la primera etapa del ascenso.

En Pastaza, el campeón se definirá del juego entre Nazareno SC y Cantera de Pastaza. En Morona Santiago, el más opcionado es Liga de Macas. En Chimborazo, la delantera la lleva Daquilema FC.

Información externa: Segunda Categoría de Ecuador

Entrevista con Adrián Luna Martinetti