La Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF), organizadora del Torneo de Ascenso Nacional, definió este miércoles 3 de septiembre de 2025 los cupos que cada asociación provincial tendrá para este año en la competencia.

Son 64 equipos los clasificados para el ascenso nacional. 21 son campeones nacionales, a excepción de Morona Santiago, que no participará, y los restantes 43 se reparten conforme a los cupos asignados a cada provincia.

Más noticias:

Los 64 clasificados al Ascenso Nacional

La exclusión de Morona Santiago se debe a que sus clubes no lograron regularizarse ante la FEF, por lo que no contará con representación en el ascenso nacional. Liga de Macas fue la escuadra que se quedó con el título de campeón.

La FEF detalló a escala nacional que 229 clubes participaron en la etapa provincial: Guayas 31, Manabí 24, Pichincha 22, Azuay 18, Santa Elena 13, Cotopaxi y Los Ríos 12, El Oro, Tungurahua y Chimborazo 10.

Con nueve, Cañar; con ocho, Bolívar, Esmeraldas y Santo Domingo de los Tsáchilas; con seis, Imbabura y Pastaza; con cinco, Loja, Sucumbíos y Zamora Chinchipe; con cuatro, Orellana; y con tres, Carchi.

En los ‘playoffs’, Guayas será la provincia que más representación tendrá con nueve equipos, con Astillero FC como campeón. Estará acompañado por Atlético JBG, Naranja Mekánica, Búhos UVLR, Milagro FC, Atlético Wahlex, Atlético Samborondón, Ciudadelas del Norte y Everest.

Manabí tiene siete cupos y estará representada por Juventud Italiana como su monarca. 11 de Mayo, Liga de Portoviejo, Exapromo Costa, Grecia, Jipijapa, Liga del Carmen o el Politécnico de Manabí completan la lista.

A Pichincha le asignaron seis cupos. Deportivo Quito como campeón y Aampetra como subcampeón. AV25, Miguel Iturralde, Patrón Mejía y Real Puerto Quito son los otros clasificados.

Azuay tiene cinco cupos. Cuenca Juniors, verdugo de Barcelona SC en la Copa Ecuador, es el campeón. Aviced, Estrella Roja y Liga de Cuenca también tienen su cupo. El otro cupo debe repartirse entre S.P. del Pongo, Potros FC, Paute FC y Baldor Bermeo, equipos que estuvieron en los cuartos de final del torneo provincial.

Los 64 equipos se completan con: cuatro para Santa Elena y Cotopaxi, tres para Cañar, El Oro, Los Ríos y Tungurahua, dos para Bolívar, Chimborazo, Esmeraldas, Imbabura, Santo Domingo de los Tsáchilas y Pastaza, y uno para Carchi, Loja, Orellana, Sucumbíos y Zamora Chinchipe.

El sorteo está programado para este miércoles desde las 18:00. Los 32 mejores equipos irán en el bombo uno y cerrarán los 32avos de final como locales. Desde el puesto 33 al 64 serán ubicados en el bombo dos.

Cupos por provincia:

Provincia Cupos Guayas 9 Manabí 7 Pichincha 6 Azuay 5 Santa Elena 4 Cotopaxi 4 Cañar 3 El Oro 3 Los Ríos 3 Tungurahua 3 Bolívar 2 Chimborazo 2 Esmeraldas 2 Imbabura 2 Santo Domingo de los Tsáchilas 2 Pastaza 2 Carchi 1 Loja 1 Orellana 1 Sucumbíos 1 Zamora Chinchipe 1 Morona Santiago 0

Información externa: Segunda Categoría de Ecuador

Entrevista con Adrián Luna Martinetti