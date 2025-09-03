El Deportivo Quito debe superar cinco fases de la etapa nacional para obtener uno de los dos cupos disponibles para ascender a la Serie B de 2026. Así quedó establecido en el reglamento aprobado por la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF) el 15 de abril pasado.

Este miércoles 3 de septiembre de 2025, Deportivo Quito conocerá a su primer rival de este largo y difícil camino. El sorteo está planificado para realizarse desde las 18:00, dando inicio a una nueva edición del ascenso nacional.

Más noticias:

Deportivo Quito y el camino a la Serie B

Deportivo Quito participará por segundo año consecutivo en el Torneo de Ascenso Nacional. Será la primera vez que lo haga como campeón de la Segunda Categoría de Pichincha.

El artículo 9, capítulo II del Reglamento del Campeonato Nacional de Segunda Categoría 2025, establece el sistema de competición y las normas especiales que regirán a los 64 equipos clasificados.

La primera etapa se denomina provincial. De aquí se clasifican los 22 campeones nacionales de las asociaciones provinciales y 42 equipos más de acuerdo a la distribución que la FEF le otorga a cada provincia.

Por ejemplo, en 2024, la FEF asignó a Guayas ocho cupos, siendo la provincia con mayor número de equipos en competencia. Manabí tuvo siete; Pichincha, seis; Azuay, cinco; Santa Elena, cuatro; y tres, Cañar, Chimborazo, Cotopaxi, El Oro, Esmeraldas y Los Ríos.

Santo Domingo de los Tsáchilas, Zamora Chinchipe, Tungurahua, Bolívar y Pastaza tuvieron dos cada una. Carchi, Imbabura, Loja, Morona Santiago, Orellana y Sucumbíos tuvieron uno cada una.

La segunda etapa, denominada de ‘playoffs o nacional, se divide en cinco fases: 32avos de final, 16avos de final, octavos de final, cuartos de final y semifinales. Se juega en partidos de ida y vuelta y el ganador avanza de ronda.

La tercera etapa es denominada final única. Los dos clasificados ascenderán a la B. Este decisivo partido se jugará en una sede y estadio que la FEF tiene que definir en los próximos días.

En resumen, los equipos que lleguen a la B el siguiente año deberán superar cinco fases en la etapa nacional. Los que no lo logren tienen que esperar un año más para volver a embarcarse en el tren que los lleve a la B.

Información externa: Segunda Categoría de Ecuador

D-bate