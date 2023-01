Arsenal ofrecería por Moisés Caicedo USD 74 millones

Moisés Caicedo podrá ser fichado antes del 31 de enero. Foto: Instagram @moises_caicedo55

El equipo Arsenal, actual líder de la Premier League inglesa, ofrece USD 74 millones para fichar al ecuatoriano Moisés Caicedo, se indicó este viernes 27 de enero de 2023.

Así lo informó el periodista Fabrizio Romano en sus redes sociales. Al parecer el equipo londinense hizo una oferta para contratar al mediocampista ecuatoriano.

Anteriormente, se sabía que Chelsea buscaba quedarse con el pase de ‘Moi’ a cambio de USD 67 millones, pero su oferta verbal fue rechazada por el Brighton.

¿Qué pasará con Moisés Caicedo?

Moisés Caicedo, días atrás, habló sobre su situación y señaló que se encuentra concentrado en su presente.

"Estoy enfocado en Brighton. Todos los días me entreno. Las cosas de afuera (posibles transferencias) no son un problema ni me quitan la concentración, porque mi cabeza únicamente está aquí. Escuchas rumores aquí y allá, pero yo solo me centro en el club donde me encuentro ahora, el equipo que me abrió las puertas para poder jugar cada semana", sostuvo.

Según los periodistas internacionales, Arsenal habría presionado, debido a que el mercado de transferencias en Europa finaliza el 31 de enero de 2023 a las 23:59. Hasta ese día y hora, las escuadras podrán fichar e inscribir a sus refuerzos.

