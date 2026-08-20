La oposición a Gianni Infantino crece tras el fallido FIFA Forward Enterprise

La gestión de Gianni Infantino al frente de la FIFA atraviesa una nueva etapa de presión interna, marcada por cuestionamientos a la transparencia de sus decisiones y por el fallido proyecto FIFA Forward Enterprise (FFE).

Este jueves 20 de agosto de 2026 una coalición global de aficionados al fútbol lanzó una petición para reclamar la dimisión inmediata de Infantino y una reforma profunda de la gobernanza del organismo.

Con información de EFE

¿Por qué los aficionados piden la dimisión de Gianni Infantino?

La iniciativa está respaldada por 42 organizaciones de aficionados, entre ellas Aficionados al Fútbol de Europa (FSE), Aficionados al Fútbol de África y el Consejo de Aficionados Independientes de Norteamérica. También participan asociaciones nacionales de países como España, Inglaterra, Alemania, Francia, Portugal, Brasil, Italia, Australia, Canadá, Irán y Nueva Zelanda.

En el comunicado que acompaña a la petición, los firmantes sostienen que “el fútbol pertenece a las personas que llenan los estadios” y consideran que Infantino perdió la legitimidad para continuar al frente de la FIFA.

“Una persona que traiciona repetidamente al fútbol y se burla de nuestro deporte ha perdido el derecho a liderarlo”, aseguran los grupos de aficionados, que reclaman su renuncia “por la credibilidad de la FIFA y por el futuro del fútbol”.

¿Qué pasó con el FIFA Forward Enterprise?

El principal detonante de la petición es el FIFA Forward Enterprise, una filial que la FIFA pretendía crear para concentrar los derechos comerciales y la explotación de sus grandes competiciones, incluido el Mundial.

La propuesta contemplaba vender a inversores privados el 20 % de la nueva sociedad, valorada en unos 20 000 millones de dólares, con el objetivo de obtener 4 200 millones de dólares.

El proyecto generó una fuerte oposición entre federaciones, confederaciones, clubes, jugadores y organizaciones de aficionados. Infantino retiró la propuesta el 31 de julio y explicó que, después de escuchar las distintas posiciones, había generado divisiones que ya no eran compatibles con su objetivo inicial.

La coalición considera que la retirada del FFE no resuelve el problema. Según su petición, el proyecto fue negociado “en secreto” y “a puertas cerradas”, sin conocimiento de los principales órganos y actores del fútbol.

¿Qué otras decisiones cuestionan los aficionados?

Los grupos también extienden sus críticas a otras decisiones de la presidencia de Infantino. Entre ellas mencionan su supuesto papel en contactos relacionados con el proyecto de Superliga europea, el fallido proyecto de celebrar un Mundial cada dos años y las políticas de precios de las entradas para el Mundial de 2026.

Los aficionados consideran que estas políticas de precios son excesivamente comerciales y excluyentes. Sus críticas forman parte de una petición más amplia para modificar la estructura de gobierno del fútbol mundial.

¿Qué reforma de la FIFA reclaman?

Además de la salida de Infantino, la coalición pide una reforma estructural de la FIFA. La propuesta incluye mayor transparencia, consultas obligatorias con confederaciones, federaciones, ligas, clubes, jugadores y aficionados, controles sobre el poder ejecutivo y mecanismos independientes de supervisión.

“FFE fue derrotado, pero la cultura que lo produjo no lo fue”, concluyen los grupos en su comunicado, que invita a los aficionados de todo el mundo a sumarse a la petición.

¿Qué sigue para Gianni Infantino?

Infantino aspira a continuar al frente de la FIFA y buscará un cuarto mandato en el Congreso previsto para marzo de 2027.

La petición de los aficionados se suma así a la oposición interna que enfrenta el presidente de la FIFA, mientras la coalición plantea cambios en la estructura de gobierno del organismo.

Con información de EFE