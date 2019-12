Paúl Vélez: ‘Merecemos llegar a la final del torneo’

LEA TAMBIÉN

Entrevista a Paúl Vélez, DT de Macará. Nació el 12 de mayo de 1971 (edad 48 años), en Cuenca. Fue futbolis­ta profesional de 1986 a 1994. Debutó como entrenador en el 2008. Ha dirigido a los clubes Deportivo Cuenca, Técnico Universitario, Deportivo Quito, Liga de Loja y está en Macará desde el 2016.

¿Cómo asumió el plantel la derrota 2-1 frente a Delfín, en la primera semifinal de la LigaPro?

El grupo de jugadores está optimista porque realizamos un buen partido en Manta; lamentablemente errores humanos, tanto del arbitraje como de nosotros, nos privaron de la victoria. La llave está abierta para cualquiera de los dos equipos. Ojalá sea para nosotros, debemos estar finos en la definición porque queremos llegar a la final.



¿Qué debió corregir esta semana?

Las jugadas con balón detenido. En los cuartos de final, Emelec nos complicó y el domingo último lo hizo Delfín. En la semana se ha puesto atención a esas jugadas, también en el control y manejo de las emociones. Nos acostumbramos a jugar miércoles y domingos, los muchachos están con ansiedad que llegue el día del partido.



En el Bellavista, ustedes fueron casi imbatibles. En 16 partidos solo Emelec les ganó en la fase anterior. ¿Qué conclusiones sacaron de ese revés?

Esperamos al rival, fuimos demasiado defensivos, nos complicamos y perdimos. Pero en casa siempre la misión es ganar. La sorpresa para nosotros fue haber ganado en Guayaquil (2-1), donde el club no lo había hecho en 80 años. Al principio era muy complicado pensar que íbamos a ganar en el Capwell, pero teníamos la convicción de que pasaríamos esa fase.



Eliminaron a Emelec por la ventaja deportiva (Macará fue primero en la primera fase del torneo). ¿La situación es diferente con Delfín SC?

Con la derrota que sufrimos en Manta perdimos esa ventaja deportiva. El sábado no podemos esperar atrás, debemos buscar el gol desde el inicio. A ellos les sirve el empate, a nosotros ganar.



¿Cuánto motiva el premio que recibió usted como Técnico del Año, por la Asociación de Futbolistas, y las inclusiones de Moisés Corozo y Michael Estrada en el equipo ideal de la LigaPro?

Mucho. Estoy contento porque el rendimiento de los muchachos ha ido de menos a más en este año. Moisés vino del Deportivo Cuenca y está con nosotros desde la Serie B, el 2016. Jugó la Copa Sudamericana y la Libertadores, ha ido evolucionando; eso me llena de mucho orgullo. Igual con Estrada, que ha estado desde las inferiores en Macará y ahora forma parte de la Selección. Queremos cerrar con broche de oro este año, jugando la final.



¿Cuál es el trato que recibe en Ambato, cuando camina por la calle?

La gente me reconoce, los hinchas de Macará me saludan y me felicitan. Algunos de Técnico y Mushuc Runa, también. Después de cuatro años de haber logrado buenas campañas, me siento querido. Pero hay que ser cautos porque esto es pasajero. Hay que tomarlo con mucha humildad. Hoy se puede estar arriba, pero mañana podría estar abajo.



¿Qué es lo más bonito que le han dicho los hinchas?

Hay hinchas, familias, que nos comentan que sus padres y abuelos murieron sin ver a Macará en la Copa Libertadores. Nos decían que se sentían felices porque ellos sí vieron a Macará en la Libertadores y en la Sudamérica. Al escuchar esas historias, reflexionamos sobre todo lo que hemos logrado en estos cuatro años, sobre la importancia de nuestro trabajo para los hinchas de la provincia y para los que viven en el exterior.



Usted llevó a Macará de la Serie B a la A, a una Copa Sudamericana y a dos Libertadores. ¿El siguiente reto es jugar la final y disputar el título?

Se ha realizado un trabajo bueno, sería penoso quedarnos en esta fase. Merecemos llegar a la final, por la campaña que hemos realizado. Delfín ya lo hizo en el 2017, Liga ha sido campeón nacional. Es la hora de Macará.