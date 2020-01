Jordi Cruyff prometió observar a los legionarios en Europa

LEA TAMBIÉN

El DT holandés Jordi Cruyff no acompañará a la Selección Sub 23 en el Preolímpico que se disputará en Colombia. A ese primer torneo oficial de la Tri acudirán sus asistentes, quienes respaldarán al entrenador de esas categorías, Jorge Célico.

En su intervención de este jueves 16 de enero del 2020, en Guayaquil, aseguró que por estos días viajará a Europa para conversar con los ecuatorianos que militan en clubes de ese continente.



En total serán 15 jugadores cuando se una el juvenil Leonardo Campana al Wolverhampton de la Premier League.



Cruyff deberá visitar Inglaterra, España, Alemania, Italia, Portugal, Rusia y Turquía. Uno de los principales retos en el Viejo Continente será convencer a que vuelva Felipe Caicedo a la Selección. El delantero de la Lazio renunció a la Tri en el 2017. Desde entonces se ha dedicado solo a los clubes en donde ha militado desde entonces.



Por ahora es el más regular. Ha sido una de las principales figuras del cuadro romano junto al italiano Ciro Immobile.



Ante esto, Cruyff aseguró que no lo iba a comentar. Prefirió ser cauto y aclaró que buscará tener una conversación con él, que no será expuesta ante los medios.



“Hay ciertas cuestionas que prefiero no hacer nunca, que es hablar sobre un jugador en específico. Habrá una conversación personal, pero no lo voy a exponer”, dijo el DT.



Esta es la lista de algunos futbolistas nacionales que deberá visitar:



Carlos Grueso (Ausburgo/Alemania)

Pervis Estupiñán (Osasuna/España)

Gustavo Quezada (Recreativo de Huelva/España)

Stiven Plaza (Real Valladolid/España)

Enrique Saverio (FC Barcelona/España)

Joel Valencia (Brentford/Inglaterra)

Leonardo Campana (Wolverhampton/Inglaterra)

Jefferson Montero (Birmingham City/Inglaterra)

Eric Ferigra (Ascoli/Italia)

Felipe Caicedo (Lazio/Italia)

Gonzalo Plata (Sporting Lisboa/Portugal)

Christian Noboa (Sochi/Rusia)

Christian Ramirez (Krasnodar/Rusia)

Arturo Mina (Yeni Malatayaspor/Turquía)