El Campeonato Ecuato+riano de Fútbol 2025 entra en su recta final este fin de semana, con la fecha 29 programada entre el sábado 20 y el domingo 21 de septiembre.



Independiente del Valle (IDV) lidera con comodidad la tabla y se perfila como gran favorito para conquistar su segundo título nacional, mientras que clubes como Barcelona SC y Liga de Quito buscan no perderle pisada. Al fondo, la lucha por evitar el descenso está más viva que nunca.

La fecha 29 del fútbol ecuatoriano

El sábado 20 de septiembre se jugarán los partidos clave en la zona baja de la tabla de posiciones.

Mushuc Runa vs. Independiente del Valle (14:00)

(14:00) Delfín vs. Técnico Universitario (16:30)

(16:30) Vinotinto vs. Manta (16:30)

Estos compromisos serán determinantes para los equipos que pelean por no descender como Vinotinto, Técnico Universitario, Delfín, Manta y Mushuc Runa.

El domingo 21 de septiembre llegará el plato fuerte de la jornada.

A las 16:00 se jugarán de forma simultánea los partidos con implicaciones directas en la parte alta de la tabla.

Emelec vs. El Nacional (16:00)

Liga de Quito vs. Universidad Católica (16:00)

(16:00) Aucas vs. Orense (16:00)

Macará vs. Libertad (16:00)

Deportivo Cuenca vs. Barcelona SC (16:00)

IDV es líder en Ecuador

IDV lidera con 62 puntos tras su reciente victoria por 3-1 ante Vinotinto, en la que remontó con goles de Claudio Spinelli (2) y Aron Rodríguez.

Su inmediato perseguidor es Barcelona con 50 unidades, seguido por Liga de Quito con 48.

Liga también viene de ganar 1-0 a Libertad en Loja, con un gol de cabeza de Carlos Gruezo. Con este resultado, se mantiene en la pelea por la clasificación a torneos internacionales y se ilusiona con la disputa por el título.

A falta de dos fechas, el campeonato promete emociones fuertes tanto arriba como abajo.

Tabla de posiciones – Fecha 29

Campeonato Ecuatoriano de Fútbol 2025

Independiente del Valle (IDV) – 62 pts Barcelona SC – 50 pts Liga de Quito – 48 pts Deportivo Cuenca – 46 pts Orense – 45 pts Universidad Católica – 43 pts Libertad – 42 pts Aucas – 39 pts Emelec – 38 pts Macará – 34 pts El Nacional – 34 pts Delfín – 30 pts Manta – 26 pts Técnico Universitario – 25 Vinotinto – 24 Mushuc Runa – 23