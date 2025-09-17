El último Clásico del Astillero entre Emelec y Barcelona SC por la fecha 28 del campeonato ecuatoriano trajo consigo una serie de desmanes y trifulcas. A raíz de los incidentes, la Liga Pro sancionó al conjunto eléctrico con sumas de miles de dólares y la prohibición de jugar con público.

Tres días después de lo acontecido en el Estadio Capwell, este miércoles 17 de septiembre del 2025, el Comité Disciplinario de la Liga Profesional de Fútbol dio a conocer su acta de sanciones. En el documento, la entidad expuso las sanciones de todos los clubes luego de la jornada y las correspondientes al cuadro eléctrico.

En el partido ante Barcelona SC, que terminó en un triunfo canario de 0-4, el partido se vio interrumpido en cuatro oportunidades. La primera fue por una apagón en una de las luminarias, sin embargo, a esta le sucedieron dos interrupciones por el comportamiento de la afición.

En la segunda para hubo grescas en los graderíos y la hinchada se enfrentó a la Policía Nacional tras su intervención. La tercera se dio después de que los aficionados lanzaran proyectiles sobre el pórtico de Ignacio de Arruabarrena, ‘arquero del ‘Ídolo‘. En el choque también se registraron invasiones de cancha y cruces entre los futbolistas durante el compromiso.

Las sanciones económicas sobre Emelec tras el clásico del Astillero ante Barcelona SC

A nivel económico, Emelec recibió una multa total de casi 30 mil dólares sobre sí. El valor exacto es de 29 475 dólares y se forma a partir de un desglose de 10 infracciones.

Por invadir el campo de juego, la multa es de 2000 dólares; por no colocar mangas de protección, de 100; por calificación regular / dependencias del estadio, de 200; por el lanzamiento de objetos sin impacto en once ocasiones, de 1500; por uso de banderas antirreglamentarias en cinco oportunidades, de 500.

Las demás acciones que también le representan un perjuicio económico son de 500 dólares porque la escolta no cumple la edad o la estatura necesaria, de 2 000 por mensajes ofensivos en banderas, de 500 por no cumplir los acuerdos en la mesa técnica de seguridad, de 10 750 por encender pirotecnia en 43 momentos, de 5 875 por no cumplir con la responsabilidad de control de seguridad y de 5 000 por el lanzamiento de botellas de vidrio, uso de lanzabengalas y enfrentamientos con la Policía Nacional.

Emelec, obligado a jugar a puerta cerrada

Otra de las penalizaciones sobre Emelec también cayó directamente sobre su estadio. El George Capwell no podrá albergar público en los siguientes cuatro partidos del elenco azul como local dentro del campeonato ecuatoriano, por lo que tampoco podrá contar con ingresos de taquilla en tales choques.

Una vez que cumpla con los cotejos sin público, en los dos siguientes no podrá contar con la localidad general ubicada sobre la avenida Quito de Guayaquil. Aquella medida, más los partidos sin público también se da por el haber uso de lanzabengalas, el enfrentamiento con fuerzas policiales y el haber arrojado botellas de vidrio.

Los choques en los que Emelec se verá afectado serán el de la fecha 29 del campeonato ecuatoriano ante El Nacional y los tres siguientes que tenga como local en una de las tres liguillas finales. Dado que la fase inicial del torneo está en su recta final, solo tiene confirmado el partido en casa ante el ‘Rojo’, pues en la última fecha jugará como visitante ante Orense.

Barcelona SC goleó a Emelec en el Clásico del Astillero

El 0-4 de Barcelona SC en el último Clásico del Astillero llegó gracias a tantos de cuatro jugadores distintos. El encargado de abrir la cuenta fue Octavio Rivero y a él le siguieron Joaquín Valiente, Janner Corozo y Brian Ramírez.

El ‘Ídolo’ se ubica segundo en la tabla de posiciones con 50 puntos, a 12 del líder Independiente del Valle, y ya clasificado a la liguilla por el título. En el caso del ‘Bombillo’, este se encuentra en la novena posición con 38 unidades, pero aún cuenta con chances por meterse en el hexagonal de los toreros.

