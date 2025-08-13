Nassib Neme, expresidente del Club Sport Emelec, rememoró los años más exitosos del equipo eléctrico durante una entrevista en el programa Leyendas de Radio Centro Digital. En esa época, el club logró cuatro títulos nacionales y coincidió con el mandato del expresidente Rafael Correa, reconocido hincha del equipo.

En una conversación con el periodista Alfonso Harb, el expresidente de Emelec, Nassib Neme, hizo un repaso por esa etapa gloriosa del club guayaquileño.

Más noticias:

Nassib Neme Emelec

Bajo su gestión, entre 2011 y 2022, Emelec vivió una época dorada: fue campeón en 2013, 2014, 2015 y 2017, y siempre terminó primero o segundo en la tabla de posiciones.

“Ese equipo se cansó de salir campeón”, dijo Neme al recordar aquellos años, que coincidieron con el gobierno de Rafael Correa (2007 al 2017).

Sobre la influencia del exmandatario en Emelec, Neme aclaró pero con tono sarcástico: “Hizo algunos goles, sí. Atajó otros penales también. Y los asesoraba a los entrenadores para cómo jugar, pero bueno, eso es algo que no puedo impedirlo yo. Si el Presidente de la República quiere asesorar a nuestros entrenadores de cómo jugar”, dijo.

“Mira, recibir dinero del Estado es un delito penal. Yo no sé si eso está claro para todos. Si yo hubiera recibido dinero del Estado para usarlo en Emelec, me hubieran metido preso años después que hubo gobiernos que eran descaradamente enemigos de Emelec y enemigos personales”, añadió Neme.

“Se han inventado fábulas que solamente tendrían razón si Correa les decía cómo jugar a los entrenadores o a los jugadores, o si Correa atajaba los penales, porque plata no podía entregar, porque si entregaba un centavo del Estado o de él eso es un delito penal que me podría a mí haber llevado a la cárcel”, explicó el exdirigente azul.

¿Nassib Neme volverá a Emelec?

El exdirigente también recordó momentos clave, como la final ganada a Barcelona SC en 2014 con Gustavo Quinteros como DT, y su relación con Jorge Sampaoli, técnico de Emelec en 2010.

Sobre el conflicto con el recordado arquero Marcelo Elizaga en el camerino azul explicó que el arquero no aceptó perder la titularidad ante Javier Klimowicz tras una lesión, lo que generó tensiones en el 2010, año en el que el ‘Bombillo’ perdió el título ante Liga de Quito.



Para el 2011, Elizaga se cambió al Deportivo Quito y en ese año los chullas superaron a los azules en la final por el campeonato.

Para el 2012 Barcelona SC fue el campeón, pero luego Emelec logró su tricampeonato: 2013, 2014 y 2015.

Neme también desmintió ser “antibarcelonista” y afirmó que simplemente defendía a Emelec, club con el que siempre compitió al más alto nivel contra rivales como Barcelona SC, Liga, El Nacional o Deportivo Quito.

Finalmente, confirmó que recibió propuestas para ingresar a la política, pero las rechazó al asegurar que no tiene pasión por la política.

“Ya no estoy para volver a Emelec, ya tengo 70 años”, añadió Neme sobre regresar a a la dirigencia.