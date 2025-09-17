El Orense Sporting Club informó que su futbolista Ariel Suárez Calderón, formado en las divisiones juveniles del equipo, fue víctima de un intento de asalto en el que resultó herido.

El club confirmó mediante un comunicado oficial que el jugador presenta una lesión superficial en la cabeza, que no compromete su estado de salud, y agradeció la preocupación de la comunidad orense.

La institución rechazó de manera enérgica el acto delictivo que afectó a su deportista y aseguró que el futbolista recibió atención médica inmediata, encontrándose actualmente estable.

El ataque que recibió Ariel Suárez

Según versiones preliminares, el hecho ocurrió la noche del lunes 16 de septiembre, cuando Suárez se movilizaba en automóvil junto a su pareja, identificada como Danna M., por la avenida Circunvalación Norte, en la ciudad de Machala.

El vehículo fue interceptado por dos sujetos que se desplazaban en motocicleta, quienes abrieron fuego contra los ocupantes. Uno de los proyectiles rozó la cabeza del futbolista, provocándole una herida leve, mientras que su acompañante recibió un impacto más grave en la misma zona.

Pese a la agresión, el jugador logró mantener el control del automóvil y escapar de los atacantes. De inmediato condujo hasta una casa de salud, donde recibió atención de urgencia. Los médicos confirmaron que la lesión en el deportista no reviste gravedad, mientras que su acompañante permanece hospitalizada en estado crítico.

Las autoridades aún no se han pronunciado de manera oficial sobre el ataque ni sobre los responsables del hecho.

La trayectoria de Ariel Suárez

Oriundo de Machala, Ariel Suárez Calderón nació en febrero de 2004 y con 21 años es uno de los talentos formados en la cantera de Orense SC. Durante sus primeros años fue considerado como una de las mayores promesas del club.

En 2022 emigró a Brasil para unirse a las divisiones juveniles del Flamengo Sub-20, aunque sin mayor continuidad. Al año siguiente pasó al Internacional de Porto Alegre, también en la categoría Sub-20, donde tampoco pudo consolidarse.

Su regreso a Ecuador se produjo en 2024, cuando volvió a vestir la camiseta del Vendaval Verde. Ese mismo año logró debutar en la Serie A del fútbol ecuatoriano, en el mes de mayo.

Hasta la fecha, Suárez ha disputado 11 partidos oficiales con el primer plantel de Orense, sumando alrededor de 260 minutos en cancha durante las dos últimas temporadas.

