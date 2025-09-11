Un nuevo hecho violento se registró en Manta, provincia de Manabí. Cuatro personas, incluido el jugador Maicol Valencia, perdieron la vida.

La balacera se dio en un hostal donde se alojaban jugadores del equipo Exapromo Costa F.C. El suceso se produjo la noche de este miércoles, 10 de septiembre de 2025, a eso de las 21:00.

Matanza en Manta y los indicios del hecho violento

De acuerdo con información preliminar, el hecho se habría dado al estilo sicariato, en el sector Costa Azul. No obstante, aún resta conocer los detalles de las investigaciones.

Hasta donde se sabe, el atentado se ejecutó mientras jugadores del equipo Exapromo Costa F.C. descansaban.

Los detalles que trascendieron del hecho

A la par, según testigos y medios locales, hombres armados llegaron al lugar en una camioneta. Ellos entraron al hostal y dispararon a quemarropa contra las personas que se encontraban allí.

Después de cometer el delito, se conoció que los sospechosos huyeron del lugar. A unas cuadras, los individuos abandonaron una camioneta blanca, la cual habrían quemado. La Policía encontró el vehículo en llamas.

Según un comunicado de Exapromo, además del jugador asesinado, otro resultó herido y fue atendido en una casa de salud. En total se registraron cuatro personas fallecidas. Uniformados de la Policía acudieron al lugar.

Agentes de Medicina Legal hicieron el levantamiento de los cuerpos y, alrededor de las 23:50, los trasladaron a la morgue de Manta.

Maicol Valencia fue presentado en horas de la mañana de este miércoles, 10 de septiembre de 2025, como refuerzo de Exapromo Costa para disputar el Ascenso.

El pronunciamiento del equipo de fútbol

El club deportivo lamentó la muerte del jugador y difundió: “Con profundo dolor informamos a nuestra hinchada y a la comunidad deportiva que, la noche de hoy, se registró un ataque criminal en las inmediaciones del hotel donde se encontraban hospedados varios ciudadanos”.

El equipo confirmó el fallecimiento de Maicol Valencia. Según el comunicado de la institución, el joven “resultó víctima colateral del ataque dirigido hacia otras personas ajenas a nuestro club. Asimismo, otro de nuestros jugadores se encuentra recibiendo atención médica en una casa de salud”.

