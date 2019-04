Esteban Paz: ‘No tiene sentido pensar que se vaya el técnico’

LEA TAMBIÉN

La directiva de Liga de Quito no tiene en mente deshacerse del actual cuerpo técnico. Esteban Paz, presidente de la Comisión de Fútbol, aseguró que los jugadores están golpeados por el resultado frente a San José en la Copa Libertadores 2019.

Los albos no aprovecharon los dos goles de ventaja que llevaban sobre el San José, en la tercera fecha del Grupo D de la Libertadores. El cotejo finalizó 3 a 3. “El grupo está golpeado por el resultado, he visto que varios jugadores no están en su mejor nivel, muchos jugadores no están con deseo de marcar la diferencia en el campo”, comentó Paz en diálogo con Radio Área Deportiva (99.3 FM en Quito).



El directivo universitario respaldó el trabajo del director técnico Pablo Repetto tras el mal momento futbolístico que atraviesan los azucenas. No tiene sentido pensar que se vaya el técnico, no les gusta como juega Liga, pero el partido ante Peñarol fue uno de los partidos más espectaculares en años”, dijo.



Entre otros temas, Esteban Paz informó acerca del futuro de algunos jugadores. Nos gustaría mucho que se quede Juan Luís Anangonó, tiene contrato hasta junio, es difícil que se quede, las puertas siempre están abiertas para él, seguramente tiene ofertas”.



Nicolás Freire llegó a la 'U' en enero del presente año con un contrato hasta junio. La dirigencia anhela que se quede hasta diciembre, aunque es una posibilidad poco probable de cumplirse. "Hoy en este punto imposible hacer opción de compra por Freire, es muy difícil que siga, la intención es que se quede hasta Diciembre”, expresó Paz.



Horacio Salaberry deberá buscar una salida de LDU. El zaguero uruguayo-ecuatoriano sufrió una rotura de ligamentos en el 2018. El defensor se ha quedado sin espacio en el plantel de Pablo Repetto. “Salaberry sigue recuperándose, le hemos dado facilidades, en junio debe buscar un equipo”, finalizó Paz.