‘Bolillo’ Gómez:  ‘Mi contrato es para las eliminatorias, no para la Copa América’

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

Hernán Darío Gómez, el entrenador de la Selección de Ecuador, dejó en claro que su contrato con la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF) es para las eliminatorias y no para la Copa América. También dijo que respeta a y admira a Jorge Célico, el entrenador de la Selección mundialista de Ecuador Sub 20.

Tras su llegada al aeropuerto, en la noche del 27 de marzo del 2019, el ‘Bolillo’ Gómez detalló que conversó con los jugadores que habrá quienes no vayan a la Copa América pero estarán en las eliminatorias y puntualizó lo que dice su contrato. “Mi contrato está es para la eliminatoria y no para jugar la Copa América. Que mucha gente se vaya bajando del bus... ¿Qué? ¿A mí la Copa América me la van a cobrar? Nooo”, dijo en su declaración más contundente.



También pidió querer a la Tricolor. “A la Selección hay que quererla independiente de los resultados. Hay que apoyarla, hay que quererla. A los muchachos les felicité por la actitud. Cierto sector de la prensa ve el resultado o no quiere al ‘Bolillo’ y se basan en eso y duro con todo. Nadie nos ha pasado por encima en estos ocho amistosos”, dijo el estratega.



Gómez mantendrá una reunión con la Comisión de Selecciones donde se presentará un informe de lo ocurrido en los dos últimos amistosos. Francisco Egas, el presidente de la Federación, y Rodrigo Espinosa, de la Comisión de Arbitraje, han mostrado criterios contrarios a lo manifestado por Gómez.