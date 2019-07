Una mañana algo accidentada para los Fittipaldi

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

Emerson Fittipaldi y su hijo Emmo recorrían por todos los galpones del kartódromo de Cotopaxi buscando explicaciones. El expiloto brasileño de Fórmula Uno estaba molesto, porque su corredor fue amonestado.

Emmo cruzó la meta en segundo lugar en la prefinal, pero fue sancionado con 31 segundos por adelantarse en la zona de pits. Por tal motivo, Fittipaldi saldrá en cuarto lugar en la final.



“Resulta que el ecuatoriano Paúl Andrade tuvo un problema mecánico y el brasileño tuvo que hacer una maniobra improvisada”, aseguró uno de los mecánicos de Andrade.



En sus palabras durante el acto ceremonial, el excampeón mundial pidió a los pilotos mantener los valores de este deporte y sobre todo la honestidad. Lo dijo con algo de sarcasmo, después del disgusto que vivió en la primera jornada de este domingo 21 de julio.



“Uno de los pilotos frena en una zona en la que no podía hacerlo. Emmo lo seguía y no pudo reaccionar. Fui a ver en las tomas de TV y me dicen que eso no está registrado”, dijo molesto el brasileño.