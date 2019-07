Emelec dio vuelta al marcador y goleó 4 a 1 a Fuerza Amarilla en Machala

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

Emelec se recuperó de un mal inicio en el partido ante Fuerza Amarilla y goleó al equipo machaleño en el estadio 9 de Mayo. El cuadro eléctrico se encontró con un autogol en su arco cuando apenas corrían 15 segundos, pero de ahí en adelante dominó todo el partido.

El debut del zaguero argentino Aníbal Leguizamón con la camiseta azul fue para el olvido. A los 15 segundos de haber arrancado el cotejo metió la pelota en el arco de Esteban Dreer. Y a los 16 minutos salió reemplazado por una lesión.



Sin embargo, los dirigidos por Ismael Rescalvo no cayeron en desesperación y empezaron a dominar la pelota. No se desesperaron y a los 36 minutos Gabriel Cortez se mandó un golazo de tiro libre. El 'Loco' le pegó por afuera de la barrera y el golero José Camacho no pudo hacer nada para detener el disparo. Con el 1 a 1 se fueron al descanso.



El partido se cocinó apenas empezado el segundo tiempo. A los 48 minutos, Leandro Vega aprovechó un centro preciso de Gabriel Cortez y puso el 2 a 1 para el Bombillo. Y a los 52', Marlon Mejía -también de cabeza- marcó el 3 a 1 en favor de los azules.



La paliza la selló Carlos Orejuela a los 75 minutos, después de una enorme jugada de Joao Rojas que dejó en el camino a dos jugadores de Fuerza Amarilla, pero no alcanzó a rematar. Apareció Orejuela para empujarla y sentenciar el 4 a 1.



El Emelec fue superior de principio a fin y a pesar de encontrarse con un gol en contra antes del primer minuto de juego, los muchachos del DT español supieron controlar el encuentro con Gabriel Cortez y Joao Rojas como los jugadores más destacados.



Emelec sumó 26 puntos y sigue escalando en la tabla de posiciones, a la espera de que se termine la jornada 17 del campeonato ecuatoriano. En la próxima fecha, el cuadro eléctrico recibe a Deportivo Cuenca en su estadio. Mientras que Fuerza Amarilla visita al