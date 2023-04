Emelec empezó mal en la Copa Sudamericana

Emelec disputó este 5 de abril su primer partido de la Copa Sudamericana, en Uruguay. Foto: Emelec

Andrés Ávila

Emelec perdió en su visita a Danubio, en su debut por Copa Sudamericana. El conjunto eléctrico cayó 2-0, en el estadio Centenario, en Uruguay, este 5 de abril del 2023.



Con esta derrota, Emelec amplió su racha negativa visitando el país charrúa. El ‘Bombillo’ perdió por novena ocasión en 12 juegos.

Emelec y su mal primer tiempo

Los primeros 45 minutos del equipo que dirige Miguel Rondelli dejaron mucho que desear y fueron determinantes para que Emelec se vaya con una derrota en su visita a Uruguay, por la Sudamericana.



Danubio abrió el marcador en los primeros minutos de juego. Martin Rea estrello un remate de cabeza en el travesaño a los 5’, sin embargo, en el rebote la zaga de Emelec y el golero Pedro Ortiz se durmieron, lo que fue aprovechado por Juan Millán, que guardó el esférico en las redes.



Tras el gol, Emelec intentó reaccionar, pero tuvo muchos errores y problemas en el medio campo.



Por otra parte, Danubio fue creciendo con el pasar del tiempo y estuvo cerca de ampliar la ventaja a los 26’, pero el remate de Luis Leandro Sosa se estrelló en el poste izquierdo de Pedro Ortiz.



Del lado del club ecuatoriano, Diego García fue el jugador más peligroso, pero este no encontró apoyo en sus compañeros.



Para la segunda parte, Emelec mostró una gran mejoría, sin embargo, no estuvieron muy finos en el último cuarto de cancha.



El conjunto de Miguel Rondelli optó por controlar la posesión del esférico para evitar que jueguen cerca de su área, mientras que, Danubio intentó jugar al contragolpe y esto casi rinde frutos, ya que tuvieron algunas oportunidades de gol.



Después de varios intentos de contragolpe de Danubio, el gol para sentenciar el partido llegó a los 89 minutos.



Gracias a los espacios que dejó Emelec en su afán de buscar el empate, Guillermo May logró contraatacar y definir al arco en un mano a mano contra Ortiz.



En la última jugada, Emelec tuvo una chance de descontar, con un espectacular tiro libre de Aníbal Leguizamón, que fue atajado por Mauro Goicoechea.

