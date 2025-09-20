Deportivo Quito selló su boleto hacia los dieciseisavos de final del Ascenso Nacional de la Segunda Categoría. El conjunto azulgrana venció por un marcador global de 6-0 a Exapromo de Manabí y espera por su rival en la siguiente ronda.

La noche de este sábado 20 de septiembre del 2025, el equipo de la Plaza del Teatro jugó su partido de vuelta ante la escuadra manabita por la ronda de treintaidosavos. En el partido de ida, la ‘AKD’ había vencido por un marcador de 5-0.

Ya con la ventaja de la goleada como visitante, los chullas recibieron a su rival en el Estadio Olímpico Atahualpa. Sin mayor esfuerzo, el plantel se impuso por un marcador de 1-0 gracias al gol del defensa Jean Plaza.

El partido de ida definió el futuro de Deportivo Quito

Pese a la victoria en el Olímpico Atahualpa de Quito, el compromiso que definió la suerte de los azulgranas fue el que jugaron en Manta. Allí, cuatro jugadores colaboraron con sus tantos para poner los cinco goles.

William Ocles, quien marcó un doblete, Washington Jaramillo, Joel Almache y Piero Guzmán fueron los encargados de darle el triunfo al Deportivo Quito. Aquel compromiso se jugó bajo el sol del estadio Jocay durante el sábado 13 de septiembre.

Pese a que Exapromo había sido víctima de un ataque armado en su hotel antes del primer partido, hecho que derivó en el deceso de dos futbolistas, el equipo siguió adelante. La Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF) decidió no mover el cotejo de ida y el plantel saltó a la cancha sin Maicol Valencia y Leandro Yépez, jugadores que llegaron como refuerzos y fallecieron a raíz del hecho delictivo.

¿Que le espera a Deportivo Quito?

Una vez que todos los equipos estén clasificados a los dieciseiavos de final, su número se reducirá a 32. Tras ello, Deportivo Quito y los clubes que obtuvieron su boleto hacia la siguiente ronda conocerán a su rival después de un sorteo para definir los cruces.

Todos los partidos serán a ida y vuelta hasta el fin del torneo. Los dos equipos que lleguen hasta la última ronda serán aquellos que consigan el ascenso hacia la Serie B.

En caso de que el Quito lograse llegar al último partido, este volvería a la división de plata del fútbol ecuatoriano después de nueve años. En 2016 se produjo su descenso hacia la Segunda Categoría.

