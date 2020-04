Andrea Sotomayor: ‘Los deportes individuales serán los primeros en salir’

LEA TAMBIÉN

¿El proyecto de reanudación de la actividad física desde el 4 de mayo del 2020 para los atletas y ciclistas en espacios públicos tuvo aceptación?

Fue bastante bien recibido por el Comité de Emergencia Nacional (COE), es un tema que hay que socializar con los otros organismos gubernamentales como la ANT, los ministerios de Ambiente y Salud, y la Secretaría de Riesgos. Hemos presentado la propuesta para la reanudación de la actividad física al aire libre, de 05:00 a 08:00, para atletas y ciclistas que deberán respetar las normas de seguridad como el uso de la mascarilla y el distanciamiento social al correr o caminar.

¿Cuándo comenzarán a entrenarse los deportistas de alto rendimiento en sus escenarios naturales?

Hemos hecho la propuesta al COE Nacional para que salgan a entrenarse los seleccionados de deportes individuales como atletismo, ciclismo, tenis, triatlón. Nosotros, como Secretaría del Deporte, debemos certificar los horarios. Luego, vamos a hablar con las federaciones provinciales para comenzar el proceso de regularización en el deporte formativo.

¿Qué ocurre con los deportes que, por su naturaleza, no cumplen con el distanciamiento de 3 m?

Aún no hemos analizado los protocolos de estos deportes. Tenemos que convocar a nuevas reuniones. Las Federaciones por Deporte irán armando sus cronogramas, de acuerdo con los requerimientos de las federaciones internacionales. Este año volvió a ser Preolímpico, necesitamos conocer los calendarios de los clasificatorios a Juegos Olímpicos para armar un nuevo cronograma.

¿Los deportes colectivos, como el fútbol, deben también esperar?

La cercanía entre jugadores no permitirá cumplir con las restricciones sanitarias.



¿La LigaPro ha acercado propuestas o fechas para retomar la actividad?

Han propuesto fechas, pero hoy no cumple con las directrices del COE Nacional. Ellos quieren retornar a los entrenamientos pero aún no hay condiciones.

¿Hay impedimento de movilidad entre provincias?

En este momento no existe un salvoconducto para deportistas, los únicos que tienen son policías, médicos y camiones de empresas con la producción de alimentos. El espacio aéreo cerrado para los vuelos nacionales y no hay salvoconducto para trasladar a un equipo en un bus.



En lo referente a los Juegos Olímpicos, la Secretaría asignó USD 12 700 000 para la preparación y participación de los deportistas. ¿Ese presupuesto se mantiene?

Los USD 700 000 los reasignaremos porque es la cifra de participación en el evento mismo. Como se postergó para el próximo año, ese dinero lo retiramos. Se mantiene los USD 12 millones porque los deportistas deben preparar para los torneos clasificatorios a los Juegos Olímpicos y Paralímpicos.



Biografía.

Andrea Sotomayor nació el 4 de mayo de 1976. Es Ingeniera Agrónoma.



Experiencia.

Fue Ministra y ahora Secretaria del Deporte desde mayo del 2017. Fue dirigente de las federaciones de hockey y patinaje.