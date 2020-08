Cuatro futbolistas ecuatorianos tienen propuestas de clubes de Turquía

LEA TAMBIÉN

Cinco clubes de la Súperliga de Turquía tienen en su órbita a los futbolistas ecuatorianos Felipe Caicedo, Énner Valencia, Arturo Mina y Stiven Plaza para la próxima temporada.

De los mencionados, solo el ‘Rey Arturo’ tiene experiencia en la liga de ese país. El zaguero central de 29 años jugó hasta la anterior campaña en el Yeni Malatyaspor, club con el cual logró mantener la categoría tras la decisión de la Federación Turca de Fútbol (TFF) de anular los descensos de la temporada 2019-2020.



Desde su arribo al Yeni a mediados del 2017, tras un irregular paso por el River Plate de Argentina, Mina jugó 85 partidos, marcó siete goles y dio tres asistencias. Su contrato finalizó tras el duelo ante el Gazisehir Gaziantep, en la última jornada.



La directiva de los ‘Tigres’ busca retenerlo, pero de acuerdo con Hakan Kurt, periodista de ese país, el central fue pedido por el entrenador Sergen Yalcin, para reforzar la zaga del Besiktas.



Mina no sería el único ecuatoriano en la órbita de las ‘Águilas Negras’, pues también tienen interés en contratar a Énner Valencia. ‘Superman’ es jugador libre desde el 30 de junio, cuando culminó su vínculo con el Tigres de México.



El portal TFF Ligler y Haberturk también resaltaron el interés del Galatasaray de sumar al máximo goleador de la Selección ecuatoriana ─junto con Agustín Delgado─ con 31 anotaciones.



El ariete de 30 años aún no se ha pronunciado sobre su futuro. Él se encuentra en territorio azteca en compañía de su familia.



Otro atacante ecuatoriano que podría llegar a Turquía es Felipe Caicedo. Lazio ─actual club de ‘Felipao’─ extendió una oferta de USD 21,2 millones por Vedat Muriqui, delantero originario de Kosovo y que juega en el Fenerbahce.



Los ‘canarios’, no conformes con la cifra, piden USD 23,6 millones más el pase de Caicedo para dejar ir a Muriqui, según Bein Sports Turquía. El ecuatoriano tiene contrato con el conjunto romano hasta junio del 2022.



El último en sumarse a la lista fue la joven promesa Stiven Plaza. Tras un año irregular con el equipo Promesas del Real Valladolid (jugó 10 partidos y marcó un gol), el portal digital Pucela Fichajes manifestó que el ariete de 21 años tiene una propuesta para jugar en el Trabzonspor.



Plaza también tiene ofertas de Francia y México, y en los próximos días se definirá su futuro.