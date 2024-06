El Chelsea de Inglaterra celebró la primera victoria de la Selección de Ecuador en la Copa América ante Jamaica por 3-1. El conjunto londinense destacó la actuación de Kendry Páez y Moisés Caicedo.

La ‘Tri’ sumó sus primeros tres puntos en el torneo continental y se metió de lleno en la lucha por clasificar a los cuartos de final. Con dos fechas disputadas, Ecuador es segundo del Grupo B, con tres puntos.

El líder es Venezuela, que tiene seis unidades y ya aseguró su participación en la siguiente ronda, mientras que, México es tercero con tres unidades, pero peor diferencia de goles que Ecuador.

Por medio de sus redes sociales, el Chelsea de Inglaterra destacó la actuación de Moisés Caicedo y Kendry Páez en la victoria ante Jamaica. Los ‘Blues’ realizaron varios posteos para alabar a sus futbolistas.

Su primer halago fue para Moisés Caicedo. El Chelsea compartió la foto del ‘Niño Moi’ con el premio del mejor jugador del partido acompañado de un mensaje que dice “otro día en la oficina para Moi”.

Another day at the office for Moi. 💼 #CopaAmerica pic.twitter.com/078eIfL2h9

Después, en otro poste, destacó el récord que consiguió Kendry Páez con el gol que anotó con la Selección de Ecuador.

“Futuro ‘Blue’, Kendry Páez, se convirtió en el segundo jugador más joven en anotar en la Copa América”, publicó el Chelsea, con una foto del momento exacto del penal de Páez.

Future Blue, Kendry Paez, becomes the second youngest player ever to score at the #CopaAmerica. 🙌🇪🇨 pic.twitter.com/ZWckz17t2h