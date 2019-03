Copa América, el gran reto de la Tricolor

LEA TAMBIÉN

Luego de la caída ante Estados Unidos, Hernán Darío Gómez matizó su discurso e intentó alinearlo a las directrices de la nueva administración de la Ecuafútbol. “La Copa América la vamos a trabajar, ojalá para jugar los seis partidos (sic). Pero vamos a pasar dificultades. Ojalá para inicios del otro año ya tengamos al equipo consolidado”, dijo ‘Bolillo’ en la rueda de prensa, luego de la pálida derrota de Ecuador en el estadio del Orlando City.

Tras los entrenamientos de lunes y martes en la Universidad de Florida Central, el seleccionador dijo que la gente en la calle “no le pedía ganar la Copa América de Brasil, sino clasificarse al próximo Mundial de Catar”.



Sin embargo, la pobre presentación ecuatoriana ante el equipo norteamericano y la presión de la directiva de la Ecuafútbol que busca más protagonismo de parte de la Selección motivaron un cambio de discurso. Desde que Francisco Egas asumió el control de la Ecuafútbol, el mensaje ha sido claro: a la Copa América no hay que ir a aprender, sino competir con exigencia.



El viernes 22 de marzo de 2019 el directivo ratificó dichos postulados. “A la Copa América debemos ir a competir a fondo. Creo que el aprendizaje es mejor si uno va a ganar, a tratar de ser los mejores; la afición que sigue a la Selección debe saber que esa es la decisión de la Federación”, declaró en radio La Red.



Dos entrenadores ecuatorianos vinculados en el pasado con selecciones nacionales coinciden en que Ecuador debe afrontar con protagonismo el torneo que se iniciará en junio en Brasil. La Tricolor fue emparejada en la llave C junto a Uruguay, Chile y Japón.

Orlando City Stadium, escenario del partido amistoso internacional de la Selección de Ecuador ante Estados Unidos, el 21 de marzo de 2019 en Orlando, Florida.

El técnico Alfredo Encalada sostiene que Ecuador tendrá que salir a buscar un torneo que le ha sido esquivo desde 1997, cuando alcanzó los cuartos de final, su mejor puesto.



“El camino para ‘Bolillo’ no es fácil, sobre todo porque Ecuador no se clasificó al último Mundial y hay una presión por resultados. Entonces, hay que salir a competir, aunque es complicado que la Selección adopte el formato táctico que intenta plantear el entrenador. Los intérpretes del juego ya no son los mismos de antes”.



Para Encalada, la Selección está en un proceso de transición. “Valencia (Antonio) ya tiene sus años, al igual que Noboa. Gómez ha probado a jugadores nuevos también y, en ese contexto, llega la Copa América”, sostuvo Encalada.



Ecuador viaja esta mañana (10:30) a Nueva Jersey para jugar el martes con Honduras, en el segundo partido por la fecha FIFA. A las 17:30 está previsto un entrenamiento en el complejo del Red Bull Arena. Mañana volverá a entrenarse a las 15:00 en el mismo recinto. El equipo permanecerá concentrado en el hotel The Westin Governor Morris, en la localidad de Morristown.

Julio César Rosero, exentrenador de la Selección Sub 20, también considera que ‘Bolillo’ está condicionado a mostrar un equipo estelar en la Copa América. “Los entrenadores siempre estamos presionados por alcanzar buenos resultados. Entiendo que tanto la directiva de la Federación como el ‘Bolillo’ trazaron un plan para el torneo y se establecieron los objetivos. La idea es consolidar un equipo que pueda rendir en la Copa, pero también en las eliminatorias”.



Para el duelo ante Honduras, el seleccionador Gómez anticipó que realizará hasta ocho variantes con respecto al equipo que alineó la noche del jueves en el estadio del Orlando City. Después del partido, la delegación volverá inmediatamente al país.