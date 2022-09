Contrato, retos: Richard Carapaz y su nuevo equipo

El ecuatoriano Richard Carapaz (der.) es felicitado por el exciclista español Óscar Pereiro, tras la etapa final de la 77 edición de la Vuelta a España. Foto: EFE

Redacción Deportes

Richard Carapaz Montenegro se despidió con éxito de las grandes vueltas junto al Ineos Grenadiers, elenco británico con el que finalizará contrato a finales de temporada. 'Richie' cambiará de equipo para el 2023. Será la contratación estrella del EF Education-EasyPost.

Carapaz se unió al poderoso Ineos en la temporada 2020. Durante estos años logró podios en las tres grandes vueltas (Giro de Italia, Vuelta a España y Tour de Francia), además de coronarse como monarca en la clasificación de la montaña y triunfar en tres etapas de la Vuelta a España 2022.

La ronda española fue su última gran vuelta con Ineos, equipo con el que prácticamente ha cerrado su participación aunque todavía tiene contrato hasta el 31 de diciembre del 2022.

Buscar ganar el Tour de Francia, tener un contrato a largo plazo y un equipo que lo respalde fueron tres de las principales razones por las que Carapaz fichó por el EF Education-EasyPost.

Ganar el Tour de Francia

El 19 de agosto de 2022 se oficializó la firma del contrato de Richard Carapaz con EF Education Easy Post (EFE). La información ya se lo conocía desde mayo, pero solo después de agosto se podía hacer oficial.

Con el elenco estadounidense el carchense quiere agigantar su legado.

Richie es el único ciclista en la historia que ha ganado la medalla de oro en la ruta de los Juegos Olímpicos, además de haber logrado el podio en las tres grandes vueltas. Carapaz ganó el Giro de Italia 2019, fue segundo de la Vuelta a España 2020 y tercero en el Tour de Francia 2021.

El EFE le garantiza a Carapaz ir al Tour de Francia como líder y arropado con un equipo que lo ayude a buscar el triunfo. Eso no podía ser garantizado por el Ineos al 100%.

Los británicos, a diferencia de la mayoría de conjuntos grandes del World Tour prefieren ir con varios líderes a las carreras, sobre todo a las grandes vueltas.

Buscar ganar el Tour de Francia es un anhelo de Richard Carapaz. "Cuando conquistas una cosa, quieres más. Yo soy una de esas personas que quiere más", dijo 'Richie' en publicaciones realizadas por el EF Education-EasyPost.

"Todavía hay cosas que no he conseguido. Me gustaría intentar ganar otra gran vuelta. El objetivo de mi vida siempre ha sido ganar el Tour de Francia. Es algo por lo que lucharé. Sé que es posible, dijo el carchense.

Un contrato de tres años

Richard Carapaz, de 29 años, buscaba un contrato de al menos tres años para poder intentar nuevas proezas en un deporte tan impredecible como el ciclismo, en el que una caída o un pinchazo de la rueda pueden ser determinantes en el momento de buscar una victoria.

Carapaz firmó contrato con el EFE hasta el 2025. En esas tres temporadas, el campeón olímpico intentará triunfar en el Tour de Francia y alguna otra gran carrera que podría ser la misma Vuelta a España en la que ya fue segundo en el 2020.

Su calendario no se conocerá hasta el próximo año, pero de seguro estarán las grandes vueltas como prioridad.

Carapaz ganó la clasificación de la montaña y tres etapas en la Vuelta a España 2022. Foto: EFE

Carapaz y un nuevo equipo que lo apoye

Con la llegada de Carapaz, el EF Education-EasyPost dará un salto de cualidad y se consolidará como un conjunto que llegue a las grandes vueltas con el firme propósito de disputar en la clasificación general.

Ahora bien, para que eso ocurra se necesita de grandes ciclistas que realicen distintas funciones. Es decir se necesita de un equipo que trabaje en conjunto para conseguir un objetivo. En principio, eso ofrecen al campeón olímpico.

Para lograr aquellos el elenco estadounidense confirmó nuevos aleados para la 'Locomotora'. En agosto se confirmó la contratación del ecuatoriano Alexander Cepeda, quien se une al ya consolidado Jonathan Caicedo que ya ha logrado éxitos con el equipo.

Además, se confirmó también la llegada de Andrey Amador, ciclista experimentado en el que 'Richie' también puede apoyarse.