En un emotivo y memorable momento, Jonas Vingegaard, el ciclista danés del Team Visma | Lease a Bike, no pudo contener las lágrimas después de ganar la etapa 11 del Tour de Francia, el 10 de julio del 2024.

La etapa fue una de las más reñidas y emocionantes de la presente edición, con un final de infarto ante Tadej Pogacar (Team UAE Emirates) que dejó a los aficionados al ciclismo al borde de sus asientos.

Después de su espectacular victoria ante Tadej Pogacar, Jonas Vingegaard se emocionó hasta las lágrimas.

Ocurrió cuando realizaba el trabajo postcompetitivo, sobre una bicicleta estática, durante una entrevista.

“La victoria es muy emotiva para mí. Volver de esa caída”, dijo el danés y no pudo contenerse. Tuvo que detenerse y respirar hondo para seguir.

“Significa mucho después de todas las cosas por las que pasé en los últimos tres meses. Te hace pensar. Nunca hubiese hecho esto sin mi familia. Estoy feliz de estar aquí, significa mucho ganar la etapa, especialmente, hacerlo por mi familia, quienes han estado apoyándome todo este tiempo”, expresó Vingegaard.

La jornada vio a un valiente Richard Carapaz que se metió en la fuga, pero el equipo de Tadej Pogacar, el UAE Team Emirates, no permitió que los escapados pudieran llegar solo a la meta y acortó diferencias. Fue así que a ‘Richie’ lo superaron a 33 km para la meta.

En los últimos kilómetros solo Pogacar y Vingegaard quedaron al frente y se disputaron el triunfo en un mano a mano increíble. Fue realmente una batalla épica hasta el final.

A medida que se acercaban a la línea de meta, ambos ciclistas demostraron por qué son considerados dos de los mejores del mundo.

En un sprint final lleno de adrenalina, Vingegaard logró imponerse, asegurando una victoria que no solo le otorgó la etapa, sino que también le dio ánimos para continuar en la lucha por la clasificación general.

An emotional Jonas Vingegaard reacts to his Tour de France stage win after coming back from the terrible crash earlier this year. #TDF2024 pic.twitter.com/Laz2jHhCwC