Richard Carapaz, Jefferson Cepeda y Martín López representan las esperanzas de Ecuador en la Vuelta a España 2025, la tercera gran carrera por etapas del calendario internacional, que comenzará este 23 de agosto.

Los tres ecuatorianos llegan con distintos objetivos, pero con el sueño compartido de destacarse en una de las pruebas más exigentes del mundo.

La competencia incluirá 3151 kilómetros en 21 etapas y es uno de los mayores retos del ciclismo profesional.

Más noticias:

Richard Carapaz Vuelta a España 2025

‘Richi’ Carapaz será el líder EF Education–EasyPost y uno de los favoritos al podio.

El campeón olímpico de Tokio 2020 y ganador del Giro de Italia 2019 regresa a la Vuelta a España con sed de revancha, tras ausentarse del Tour de Francia 2025 por una fuerte infección.

Carapaz ya estuvo seis veces la Vuelta a España, donde fue segundo en 2020, y también ganó tres etapas y fue el mejor escalador en el 2022. Fue cuarto en el 2024.

La ‘Locomotora del Carchi’ acumula 24 victorias como profesional, incluidos triunfos en el Giro de Italia 2019, etapas en las tres grandes vueltas y una medalla de oro olímpica en Tokio 2020.

Ha portado las camisetas de líder en las tres grandes: Giro de Italia, Vuelta a España, Tour de Francia.

Este 2025 acumula 43 días de competencia y 6 864 km recorridos.

Jefferson Cepeda, debut World Tour en la Vuelta

Por su parte, Jefferson Cepeda debutará en la Vuelta a España como ciclista del Movistar Team, escuadra que lo incluyó en su nómina oficial el 18 de agosto.

Nacido en el Playón de San Francisco, Sucumbíos, Cepeda afrontará su cuarta participación en la carrera, ahora con mayores responsabilidades y oportunidades de brillar.

Tras pasar por equipos de menor división como el Caja Rural, Cepeda llega al World Tour con ganas de ganar una etapa. Su historia es reflejo de esfuerzo, perseverancia y superación.

Martín López, el más ganador del 2025

Finalmente, el imbabureño Martín López llega como el ecuatoriano con mejores resultados en la temporada.

Ganó el Tour of Hellas y el Tour de Hungría, sumó podios en China y fue vencedor de etapas en Hungría y Turquía. Tiene en sus piernas 6 607 km en 46 días de carrera.

Con estos tres ciclistas, Ecuador volverá a tener presencia destacada en las grandes vueltas del ciclismo.

Harold Martín López ganó el Tour de Hungría. Foto: Instagram Harold Martín López

Quizás te interese: Las 24 victorias de la ‘Locomotora’

Las etapas de la Vuelta a España 2025

Etapa 1 (23/08) : Llana — Torino a Novara — 186,1 km

: Llana — Torino a Novara — Etapa 2 (24/08) : Llana con final en alto — Alba a Limone Piemonte — 159,6 km

: Llana con final en alto — Alba a Limone Piemonte — Etapa 3 (25/08) : Media montaña — San Maurizio Canavese a Ceres — 134,6 km

: Media montaña — San Maurizio Canavese a Ceres — Etapa 4 (26/08) : Media montaña — Susa a Voiron — 206,7 km

: Media montaña — Susa a Voiron — Etapa 5 (27/08) : Contrarreloj por equipos — Figueres ida y vuelta — 24,1 km

: Contrarreloj por equipos — Figueres ida y vuelta — Etapa 6 (28/08) : Montaña — Olot a Pal (Andorra) — 170,3 km

: Montaña — Olot a Pal (Andorra) — Etapa 7 (29/08) : Montaña — Andorra la Vella a Cerler — 188 km

: Montaña — Andorra la Vella a Cerler — Etapa 8 (30/08) : Llana — Monzón Templario a Zaragoza — 163,5 km

: Llana — Monzón Templario a Zaragoza — Etapa 9 (31/08) : Ondulada con final en alto — Alfaro a Valdezcaray — 195,5 km

: Ondulada con final en alto — Alfaro a Valdezcaray — Descanso 1 (01/09) : Pamplona

: Pamplona Etapa 10 (02/09) : Llana con final en alto — Sendaviva a Larra Belagua — 175,3 km

: Llana con final en alto — Sendaviva a Larra Belagua — Etapa 11 (03/09) : Media montaña — Bilbao a Bilbao — 157,4 km

: Media montaña — Bilbao a Bilbao — Etapa 12 (04/09) : Media montaña — Laredo a Los Corrales de Buelna — 144,9 km

: Media montaña — Laredo a Los Corrales de Buelna — Etapa 13 (05/09) : Montaña — Cabezón de la Sal a L’Angliru — 202,7 km

: Montaña — Cabezón de la Sal a L’Angliru — Etapa 14 (06/09) : Montaña — Avilés a La Farrapona — 135,9 km

: Montaña — Avilés a La Farrapona — Etapa 15 (07/09) : Media montaña — A Veiga/Vegadeo a Monforte de Lemos — 167,8 km

: Media montaña — A Veiga/Vegadeo a Monforte de Lemos — Descanso 2 (08/09) : Pontevedra

: Pontevedra Etapa 16 (09/09) : Media montaña — Poio a Mos (Castro de Herville) — 167,9 km

: Media montaña — Poio a Mos (Castro de Herville) — Etapa 17 (10/09) : Media montaña — O Barco de Valdeorras a Alto de El Morredero — 143,2 km

: Media montaña — O Barco de Valdeorras a Alto de El Morredero — Etapa 18 (11/09) : Contrarreloj individual — Valladolid ida y vuelta — 27,2 km

: Contrarreloj individual — Valladolid ida y vuelta — Etapa 19 (12/09) : Llana — Rueda a Guijuelo — 161,9 km

: Llana — Rueda a Guijuelo — Etapa 20 (13/09) : Montaña — Robledo de Chavela a Bola del Mundo — 165,6 km

: Montaña — Robledo de Chavela a Bola del Mundo — Etapa 21 (14/09): Llana — Alalpardo a Madrid — 111,6 km

Enlace externo: Las grandes vueltas del ciclismo

Mira el Confesionario con Jefferson Cepeda