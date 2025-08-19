El equipo de Richard Carapaz, EF Pro Cycling, confirmó este martes 19 de agosto que el ecuatoriano “se perderá la Vuelta a España”, en donde figuraba como uno de los ciclistas favoritos.

‘Nuestro cóndor ecuatoriano está listo para volar de nuevo’

Con un mensaje en sus redes sociales el EF Pro Cycling dio el anuncio: “Richard Carapaz se perderá la Vuelta a España pero la temporada está lejos de terminarse”.

El equipo dijo que los siguientes objetivos de Carapaz son las clásicas italianas, “especialmente II Lombardía y el Campeonato Mundial de Ruanda”.

Además, el EF citó las palabras de ‘Richie’: ” Es un Campeonato muy especial para mí, donde tengo una gran oportunidad y me quiero preparar lo mejor posible”.

Luego de un revés a mitad de temporada, ‘Richie’ ha recuperado su chispa, añade el EF. “Con el otoño italiano y las franjas arcoíris en Ruanda a la vuelta de la esquina, nuestro cóndor ecuatoriano está listo para volar de nuevo”.

Richard Carapaz will miss the Vuelta a España but the season is far from over. 💪🇪🇨



“Now, the next goals we’ve set are the Italian classics, especially Il Lombardia, and also the World Championships in Rwanda. It’s a very special World Championship for me, where I have a big… pic.twitter.com/ZSGZQ8GISm — EF Pro Cycling (@EFprocycling) August 19, 2025

Richard Carapaz se perfilaba como uno de los favoritos, junto a Cepeda y López

Richard Carapaz, Jefferson Cepeda y Martín López representaban las esperanzas de Ecuador en la Vuelta a España 2025, la tercera gran carrera por etapas del calendario internacional, que comenzará este 23 de agosto. Sin embargo, Carapaz confirmó que no participará.

Cepeda y López llegarán a la vuelta con distintos objetivos, pero con el sueño compartido de destacarse en una de las pruebas más exigentes del mundo.

La competencia incluirá 3151 kilómetros en 21 etapas y es uno de los mayores retos del ciclismo profesional.

