Richard Carapaz sube en la Vuelta a España tras caída y retiro del líder en etapa 8

Richard Carapaz subió hacia la sexta posición en la clasificación general de la Vuelta a España después de la etapa 8 del certamen. La carrera de paso estuvo marcada por la caída de Tadej Pogacar, quien lideraba la tabla, y debió retirarse.

La etapa 8 de la Vuelta a España con Richard Carapaz

La etapa 8 de la Vuelta a España abarcó 171 kilómetros de recorrido desde Puçol hasta Xeraco. Bryan Coquard finalizó como ganador en una llegada masiva, con esprint final, por encima de Mads Pedersen y Jordi Meeus.

La jornada, sin embargo, quedó condicionada por el abandono de Tadej Pogacar. El esloveno sufrió una caída y tuvo que retirarse cuando defendía el liderato, una situación que alteró de inmediato la clasificación general.

Con la salida de Pogacar, Enric Mas pasó a vestir el maillot rojo y quedó al frente de la Vuelta. El español mantiene un minuto y 33 segundos de ventaja sobre Primoz Roglic y 1:11 sobre Felix Gall, en un torneo que volvió a abrirse para varios aspirantes.

Richard Carapaz también ganó terreno en ese nuevo escenario. El ecuatoriano del EF Education EasyPost completó la etapa sin mayores inconvenientes, terminó en puesto 65. Con ello también consiguió ascender en la tabla y volverse a meter en la discusión por ganar el toreo, al que aún le restan 13 etapas.

¿Cómo queda Richard Carapaz en la Vuelta a España?

En la etapa 7 Richard Carapaz cayó desde el cuarto puesto en la tabla general de la Vuelta a España hasta el séptimo. Durante la 8, sin embargo, consiguió ascender hacia la sexta posición y descontar ventaja con el liderato tras el retiro de Tadej Pogacar.

Con su ascenso, la ‘Locomotora del Carchi’ quedó a dos minutos y 22 segundos del primer puesto. Enric Mas cronometra un tiempo total de 23 horas con 24 minutos en lo que va de la competencia. Dentro de la clasificación de montaña, el ecuatoriano se ubica undécimo con seis puntos.

La siguiente carrera de paso para Carapaz será el 30 de agosto del 2026. En la etapa nueve recorrerá 187, 4 kilómetros, entre Villajoyosa y Alto de Aitana y tendrá un terreno de montaña, con seis puertos: dos de primera categoría, tres de segunda y uno de tercera.

La caída y el retiro de Tadej Pogacar en la Vuelta a España y su estado

Tadej Pogacar tuvo que abandonar la Vuelta a España después de sufrir una fuerte caída a 32 kilómetros de la meta durante la octava etapa. El esloveno presentó un traumatismo craneoencefálico, varias contusiones y una posible fractura en la clavícula izquierda, por lo que fue trasladado a un hospital para realizarse más pruebas.

El líder intentó volver a subirse a la bicicleta tras desplomarse, pero el dolor en el brazo izquierdo le impidió continuar. Según el médico que lo atendió, quien comentó la situación en RTVE, la lesión podría incluso requerir una intervención quirúrgica si se confirma la fractura.

El accidente puso fin a una campaña en la que Pogacar dominaba la carrera con tres triunfos de etapa y casi cuatro minutos de ventaja sobre Enric Mas. Además, se trata de su primer abandono en una prueba por etapas desde que compite como profesional.