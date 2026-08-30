Richard Carapaz continúa en ascenso en la Vuelta a España tras etapa 9

Richard Carapaz continúa en la pelea por los primeros puestos de la Vuelta a España. El ciclista ecuatoriano terminó noveno en la etapa 9 y ascendió desde la sexta hasta la quinta posición de la clasificación general.

La etapa 9 de la Vuelta a España con Richard Carapaz

La etapa 9 de la Vuelta a España se corrió durante este domingo 30 de agosto del 2026. Enric Mas se impuso en un recorrido de 187,4 kilómetros, entre Villajoyosa y el Alto de Aitana. El español estrenó el maillot rojo, atacó en la subida final y dejó atrás a sus principales rivales para conseguir su primera victoria en la carrera desde 2018.

Mas cruzó la meta apenas por delante de Oscar Onley en un esprint final y con 12 segundos sobre Primoz Roglic. Richard Carapaz también fue protagonista: atacó a seis kilómetros de la llegada, pero cedió 54 segundos frente al ganador y cerró la jornada dentro del top 5 de la clasificación general.

Tras el abandono de Tadej Pogacar, la pelea por la Vuelta quedó completamente abierta. Mas lidera ahora con 1:18 minutos sobre Roglic y 1:39 sobre Felix Gall, mientras Onley y Carapaz completan los cinco primeros puestos antes de la primera jornada de descanso.

¿Cómo queda Richard Carapaz en la Vuelta a España?

Con su actuación, Richard Carapaz continúa en ascenso durante el certamen. Dentro de lo que va de la competencia, su mejor posición ha sido la cuarta, la cual consiguió durante la etapa 6, antes de descender en la tabla.

En la etapa 7, Carapaz bajó hasta el séptimo puesto, sin embargo, a partir de la octava consiguió repotenciarse. Tras el retiro del líder Tadej Pogacar, este ascendió hacia la sexta. A su vez, en la novena subió un escalón más.

La ‘Locomotora del Carchi’ se encuentra a tres minutos y 26 segundos de Enric Mas en la tabla general. El español cronometra un tiempo de 28:34:03 horas durante la Vuelta a España. En la clasificación de montaña, el ecuatoriano es decimoquinto con seis puntos.

¿Qué sigue para Richard Carapaz?

Después de nueve jornadas, la Vuelta a España tendrá este lunes 31 de agosto su primer día de descanso.La competencia regresará el martes 1 de septiembre con la etapa 10, entre Alcaraz y Elche de la Sierra.

El recorrido tendrá 184,7 kilómetros y no presenta una llegada en alto como la de Aitana, pero sí varias zonas de ascenso y descenso que pueden desgastar al pelotón. Esta contará con tres puertos de montaña de tercera categoría.