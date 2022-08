Tres razones que llevaron a Richard Carapaz al EF Education-EasyPost

Richard Carapaz fue subcampeón del Giro de Italia 2022 con el Ineos. Desde el 2023su nuevo equipo será EF Education-EasyPost. Foto: Twitter Ineos Grenadiers

Richard Carapaz correrá por el EF Education-EasyPost durante las próximas tres temporadas, en una apuesta que emociona a muchos de sus seguidores por todo el mundo. ¿Qué motivó a 'Richie' para dejar al poderoso Ineos Grenadiers? A continuación tres razones para entender el cambio de equipo, entre estas su anhelo de intentar ganar el Tour de Francia.

Con el elenco estadounidense el ecuatoriano buscará conseguir nuevos logros en su ya exitosa carrera deportiva.

Richie es el único ciclista en la historia que ha ganado la medalla de oro en la ruta de los Juegos Olímpicos, además de haber logrado el podio en las tres grandes vueltas.

Carapaz ganó el Giro de Italia 2019, fue segundo de la Vuelta a España 2020 y tercero en el Tour de Francia 2021.

Carapaz quiere el Tour de Francia

El Ineos, por su manera de correr, no garantizaba a Richard Carapaz ir al Tour de Francia como líder único del equipo.

Los británicos, a diferencia de la mayoría de conjuntos grandes del World Tour prefieren ir con varios líderes a las carreras. En el reciente Tour de Polonia, por no ir tan lejos, había tres jefes de filas, entre estos Carapaz.

Otros equipos suelen ir con un líder claro y definido, al que se puede sumar un segundo hombre que podría asumir ese rol si llegara a pasar algo con el 'capo'. No obstante, así no trabaja el Ineos.

Buscar ganar el Tour de Francia es un anhelo de Richard Carapaz. "Cuando conquistas una cosa, quieres más. Yo soy una de esas personas que quiere más", dijo 'Richie' en publicaciones realizadas este 19 de agosto del 2022 por el EF Education-EasyPost.

"Todavía hay cosas que no he conseguido. Me gustaría intentar ganar otra gran vuelta. El objetivo de mi vida siempre ha sido ganar el Tour de Francia. Es algo por lo que lucharé. Sé que es posible. Sé cuál es mi potencial y lo que puedo hacer, lo que puedo lograr, y estoy luchando por este sueño. Cada día me levanto con este sueño por el que tengo que luchar. Cuando empecé a correr sabíamos de las grandes vueltas. Con el tiempo pensé que podría ganar el Giro de Italia y lo he hecho, y ahora pienso en el Tour de Francia", dijo el carchense.

Carapaz y el nuevo equipo

Con la llegada de Carapaz, el EF Education-EasyPost dará un salto de cualidad enorme y se consolidará como un conjunto que llegue a las grandes vueltas con el firme propósito de ganar en la clasificación general.

Ahora bien, para que eso ocurra se necesita de grandes ciclistas que realicen distintas funciones. Es decir se necesita de un equipo que trabaje en conjunto para conseguir un objetivo. En principio, eso ofrecen al campeón olímpico.

En ese sentido el elenco estadounidense confirmó nuevos aleados para la 'Locomotora'. En este mes de agosto se confirmó la contratación del ecuatoriano Alexander Cepeda, quien se une al ya consolidado Jonathan Caicedo que ya ha logrado éxitos con el equipo.

Ahora, con la confirmación de Carapaz, el EF Education-EasyPost contará con tres ecuatorianos.

Ciclistas de renombre como los colombianos Rigoberto Urán y Esteban Chávez, que estarán en la Vuelta a España, todavía no renuevan sus contratos.

Los ecuatorianos en el Giro de Italia 2022. Desde la izquierda están Jonathan Caicedo, Alexander Cepeda, Richard Carapaz y Jhonatan Narváez. Foto: Twitter @JUAN_SE_CHARRY

Un buen trato con EF Education-EasyPost

Carapaz en el Ineos figuraba entre los ciclistas mejor pagados del mundo y el cambio al EF Education-EasyPost no es necesariamente por dinero, aunque el contrato debe seguir siendo de los mejores en el pelotón internacional.

Lo que sí ha confirmado el equipo es que Carapaz, de 29 años, llega con un contrato de tres años. Es decir, estará al menos con esta escuadra en 2023, 2024 y 2025. ¿Cómo le irá a Richard Carapaz en su nuevo equipo?

Mientras llegue el día de ver a 'Richie' con un nuevo uniforme, el ecuatoriano compite su última gran vuelta con el Ineos Grenadiers.

'Richie' parte entre los favoritos para hacer podio en la Vuelta a España, que se correrá del 19 de agosto al 11 de septiembre del 2022.

En carrera, en el EF Education-EasyPost, esté el también tricolor Jonathan Caicedo.

