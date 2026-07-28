El PSG felicita a Richard Carapaz y él elogia a Willian Pacho

El nombre de Richard Carapaz resuena en el deporte ecuatoriano e internacional tras lograr el título de montaña, ser elegido como Supercombativo y terminar en el octavo lugar del Tour de Francia. A raíz de ello, el PSG -equipo de fútbol francés- destacó al ciclista, quien respondió con elogios para Willian Pacho, compatriota y futbolista de la escuadra.

Las felicitaciones del PSG para Richard Carapaz tras el Tour de Francia

Por medio de sus redes sociales, el PSG se pronunció después de que finalizase el Tour de Francia. Allí, este envió un mensaje y acompañó la publicación con una fotografía de Willian Pacho.

“¡Felicitaciones, Richard Carapaz, el Rey de la Montaña en el Tour de Francia! ¡Otro ecuatoriano haciendo historia!”, escribió. La postal adjunta fue la del defensa central ecuatoriano con la última UEFA Champions Leagueconquistada con el club.

El PSG, además de ser de Francia, también es de París, ciudad en la que finalizó el torneo ciclístico. A su vez, es el equipo más exitoso de su país y cuenta con dos títulos europeos.

La respuesta de Richard Carapaz al PSG de Willian Pacho

Tras el saludo de la escuadra francesa en redes sociales, Richard Carapaz también brindó una respuesta. El ciclista tricolor extendió su gratitud y ponderó a su compatriota futbolista.

“Muchas gracias. Pacho es un grande”, manifestó la ‘Locomotora del Carchi’”. Esta, sin embargo, no fue el primer gesto que los deportistas tuvieron entre sí.

En el 2025, Carapaz y Willian Pacho compartieron un encuentro. Ambos se encontraron en el Aeropuerto Mariscal Sucre de Quitoy tuvieron una charla. El 9 de junio de aquel año, un día antes de que la Tri jugase con Perú por la fecha 16 de eliminatorias mundialistas, Carapaz hizo pública la reunión y le deseó suerte al equipo.

Richard Carapaz, doble ‘Rey de la Montaña’ del Tour de Francia

El Tour de Francia de 2026 fue histórico para Richard Carapaz al permitirle ganar por segunda vez la clasificación de montaña del certamen. Antes lo hizo en el 2024.

En la nueva edición, al igual que en la primera en la que logró ser el mejor escalador, Carapaz se llevó el título de Ciclista Supercombativo. Además, consiguió ganar dos carreras de paso.

Gracias a la consecución de tales eventos dentro del Tour, el pedalista tricolor se consagró como el ciclista latinoamericano con más etapas ganadas en grandes vueltas en la historia. En total, el carchense cuenta con 10 entre el Giro de Italia (4), la Vuelta a España (3) y el Tour de Francia (3).