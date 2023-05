Primoz Roglic remonta para vestirse de rosa en el Giro de Italia

Primoz Roglic ganó la etapa 20 del Giro de Italia, este 27 de mayo del 2023. De esa manera, el esloveno se vestirá con la maglia rosa de líder a falta de una sola jornada. Roglic es prácticamente el ganador del Giro 2023. ¡Impresionante!

El esloveno Roglic es uno de los grandes del ciclismo en la actualidad y en la penúltima etapa demostró su categoría.

Primoz Roglic, del Jumbo Visma, ganó en la etapa 20 del Giro de Italia disputada en la modalidad de contrarreloj individual entre Tarvisio y Monte Lussari, de 18.6 km y ha sentenciado la carrera rosa a falta de una jornada intrascendente en Roma.

Roglic se mostró muy superior a todos sus rivales e impuso su poderío en la cronoescalada con un tiempo de 44.23 minutos, a una media de 25.125 km/hora, 40 segundos mejor que Geraint Thomas (Ineos), quien perdió la maglia rosa, y 42 delante de Joao Almeida.

En la general definitiva, Roglic se adjudicará la maglia rosa, su cuarta grande después de 3 Vueltas, el segundo puesto será para Thomas y el tercero para Almeida.

Este domingo finaliza el Giro de Italia con la disputa de la vigésimo primera y última etapa con salida y meta en Roma y un recorrido de 126 km.

🇮🇹 #Giro



All the 𝐰𝐨𝐫𝐤, all the 𝐬𝐚𝐜𝐫𝐢𝐟𝐢𝐜𝐞𝐬.

This piece of art is really worth it. 😍 pic.twitter.com/SkMgPnzUfF