Gino Mader gana la etapa 6 del Giro de Italia y los ecuatorianos se muestran fuertes

El suizo Gino Mader (Bahrain Victorious) se impuso en solitario en la sexta etapa del Giro de Italia, disputada entre Grotte di Frasassi y Ascoli Piceno, de 160 kilómetros, en la que se enfundó la maglia rosa de líder el húngaro Attila Valter (Groupama), este 13 de mayo del 2021.

Mader, de 24 años, último superviviente de la escapada de ocho corredores que marcó la jornada, ganó en solitario en la cima de Ascoli Piceno con un tiempo de 4h.17.52. Aventajó en 12 segundos a un grupo en el que estaban el colombiano Egan Bernal (Ineos), el irlandés Dan Martin (Israel Start Up) y el belga Remco Evenepoel (Deceuninck). El español Marc Soler (Movistar), fue octavo a 27 segundos.

En la general pasa al mando Attila Valter con 11 segundos sobre Evenepoel y 16 respecto a Bernal.

En esta jornada el ecuatoriano Jhonatan Narváez se mostró muy combativo y participativo, al igual que otros compañeros de su equipo Ineos.

En esta jornada, el ciclista tricolor se puso al frente del pelotón, al igual que su compañero Filippo Ganna, para marcar el ritmo de carrera. Su accionar fue incluso resaltado por su equipo en redes sociales.

En la clasificación general, el carchense Jonathan Caicedo (EF Education-NIPPO) se ubica en el casillero 32 a 10:17 minutos del líder. Narváez, el deportista del Playón de San Francisco, está en el puesto 79 y su coterráneo Alexander Cepeda, del Androni, en el 82. Los tricolores siguen en carrera en una prueba de tanta exigencia física, con 3479,9 kilómetros en 21 jornadas.

Este viernes la séptima etapa llevará al pelotón de Notaresco a Termoli, un recorrido de 181 kilómetros.

This guy 𝐥𝐨𝐯𝐞𝐬 attacking from the off…



Unfortunately, @NarvaezJho and @GannaFilippo's early break was caught with the bunch deeming it too strong.



A counter looks to have succeeded though with the Grenadiers safe in the peloton #Giro