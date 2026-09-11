FEC aclara polémica de ciclistas junto a automóviles en la Vuelta al Ecuador

Fecha de publicación: 10 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 10 de septiembre de 2026

La Federación Ecuatoriana de Ciclismo (FEC) se pronunció con respecto a ciclistas de la Vuelta al Ecuador que circularon en medio de automóviles. El ente decidió amonestar a dos equipos y se manifestó que los participantes estaban rezagados y se negaron a subir al ‘carro escoba’.

El suceso de los ciclistas y los vehículos en la primera etapa de la Vuelta al Ecuador

El 7 de septiembre de 2026 la Vuelta al Ecuador vivió su primera etapa desde Machachi hasta Baños de Agua Santa. 74 ciclistas partieron desde la línea de largada en el estadio El Chan y un grupo fue visto en la autopista E35 por conductores de vehículos.

Uno de los usuarios de la vía consiguió captar en video cómo los ciclistas continuaban en medio de aquel tramo y sorteaban a los automóviles. El material no tardó en viralizarse en redes sociales

En aquella etapa, 74 pedalistas se presentaron y seis quedaron fuera de la competencia desde la carrera de paso inicial. A raíz del incidente entre los participantes y los conductores, Santiago Rosero, director general del evento, se manifestó.

El pronunciamiento de Santiago Rosero, director general de la Vuelta al Ecuador

Este jueves 10 de septiembre del 2026, después de la etapa 4 de la Vuelta al Ecuador y de que se viralizara el video de los ciclistas en medio del tránsito, Rosero expuso la versión de la Federación Ecuatoriana de Ciclismo (FEC). El funcionario invitó a los conductores y a los pedalistas a compartir las vías, reconoció la presencia de los participantes en los videos y relató por qué eso ocurrió.

“No voy a negar que hay algún deportista de la caravana ciclística que aparece en este video. La explicación de ello es que habían deportistas que fueron notificados para subirse al vehículo escoba para no dejar tanto tiempo en la circulación (…) que eno descartamos que haya un miembro de la caravana que decidió no acoger la recomendación o la disposición de salir de la carrera como tal”, señaló.

Frente a la situación expuesta, Rosero señaló que los automóviles con los que contaba para realizar los cierres viales continuaron hasta su siguiente punto y los corredores quedaron rezagados. Por tal razón, estos se mezclaron con el tráfico.

La FEC amonestó a los dos equipos involucrados

La FEC también se pronunció sobre la situación por medio de un comunicado oficial. Allí, la organización anunció que tanto el Águila como el Universe Team fueron amonestados.

“Se impone una amonestación formal al equipo Águila Team. En caso de reincidencia, la organización podrá disponer la exclusión del equipo de la caravana de la competencia”, apuntó con respecto a uno de los equipos. Este recibió una doble sanción después de que el personal médico señalase malos tratos de parte del ciclista Raúl Huera.

En el caso del Universe, este también recibió una sanción. “Se advierte que una nueva infracción a las disposiciones de seguridad y circulación podrá dar lugar a sanciones más severas”, sostuvo la FEC.