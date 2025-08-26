Los ciclistas ecuatorianos Martín López (XDS Astana Team) y Jefferson Cepeda (Movistar Team) continúan entre los favoritos en la Vuelta a España 2025, tras disputarse la etapa 4 este 26 de agosto.

Ambos corredores llegaron con el mismo tiempo que el ganador, el británico Ben Turner (Ineos), y se mantienen a solo 16 segundos del nuevo líder de la clasificación general, el francés David Gaudu.

La etapa 4 de la Vuelta a España 2025 se desarrolló entre Susa y Voiron, con un exigente recorrido de 206,7 kilómetros.

La victoria fue para Ben Turner, quien se impuso al esprint con un tiempo de 4:50:14 horas, superando al belga Jasper Philipsen (Alpecin) y a su compatriota Edward Planckaert.

Con esta jornada, David Gaudu (Groupama-FDJ) asumió el liderato general, empatado en tiempo con el danés Jonas Vingegaard.

El italiano Giulio Ciccone (Lidl-Trek) se ubica tercero, a ocho segundos. En tanto, Jefferson Cepeda ocupa el puesto 15 y Martín López el 23, ambos a solo 16 segundos del maillot rojo.

Durante esta etapa, López finalizó en el casillero 79 y Cepeda en el 84, pero dentro del mismo grupo que el vencedor. La estrategia ha sido clara: mantenerse con los favoritos y esperar oportunidades en etapas clave.

La etapa 5, programada para este miércoles 27 de agosto, será una contrarreloj por equipos de 24,1 km en Figueras (Gerona, España).

Este esfuerzo colectivo podría definir diferencias cruciales en la clasificación general, especialmente entre los equipos con aspiraciones al título.

Jefferson Cepeda, de 29 años, suma siete victorias como profesional y este año firmó con Movistar hasta 2026.

Martín López, de 24 años, corre su segunda gran vuelta con el Astana y tiene libertad para buscar un lugar destacado en la general.