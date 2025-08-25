Los ecuatorianos Jefferson Cepeda y Martín López se mantienen firmes y bien ubicados en la clasificación general, dentro del grupo con los favoritos, tras una etapa 3 ganada por el francés David Gaudu en la Vuelta a España 2025.

Mientras tanto, el danés Jonas Vingegaard (Team Visma | Lease a Bike) conservó el liderato de la clasificación general en una etapa marcada por un hecho insólito como fue el robo de 18 bicicletas de su equipo.

La etapa 3 de la Vuelta a España 2025

Gaudu, doble ganador de etapa en la Vuelta 2020, ejecutó una maniobra astuta en la última curva para adjudicarse su victoria profesional número 12, con un tiempo de 2:59:24 horas.

Vingegaard, aunque no pudo ganar, defendió con éxito el maillot rojo, e iguala en tiempo con el francés.

En la clasificación general, le siguen Giulio Ciccone está a ocho segundos, Egan Bernal a 14, y un grupo de candidatos como Jai Hindley, Santiago Buitrago, Juan Ayuso, Joao Almeida, Tom Pidcock y los dos ecuatorianos a 16 segundos.

Los ecuatorianos en la Vuelta a España

Por parte de Ecuador, los tricolores Jefferson Cepeda (Movistar Team) y Martín López (Astana) terminaron la etapa en las posiciones 40 y 63 respectivamente, ambos con el mismo tiempo que el ganador.

En la general, Cepeda se ubica en el puesto 14, a 16 segundos de Vingegaard, mientras que López es 24, también a 16 segundos.

Cepeda, de 29 años, compite por cuarta vez en la Vuelta. En tanto López, de 24 años, está por segunda vez en la gran prueba española de 21 etapas.

El robo de bicicletas

Sin embargo, la nota fea del día fue el robo de 18 bicicletas del Team Visma, valoradas en unos 300 mil dólares.

Los ladrones reventaron las puertas del camión del Team Visma y se llevaron las bicicletas. Pese al golpe, los mecánicos lograron preparar nuevas bicicletas y el equipo tomó la salida.

El hecho ocurrió durante la noche y obligó al equipo a redoblar esfuerzos para que sus ciclistas pudieran tomar la salida sin contratiempos.